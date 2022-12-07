Akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek haber: Benzine 2,15 TL, motorine 1,90 TL indirim geliyor!

Güncel benzin ve motorin fiyatları akaryakıt ürünlerine gelen indirim haberleri sonrasında araç sahiplerinin yakın talibind eyer alıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt indirimi haberleri de merak konusu olmaya başladı. Son gelen bilgilere göre bu gece 00:00'da hem motorinde hem de benzinde indirim olacak..
HEM MOTORİN HEM DE BENZİNDE İNDİRİM
İndirimden sonra motorinin litre fiyatın İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye, İzmir'de 21,32 TL'ye satılacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,05 TL, Ankara ve İzmir'de 18,24 TL'den işlem görecek.