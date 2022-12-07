Akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek haber: Benzine 2,15 TL, motorine 1,90 TL indirim geliyor!







HEM MOTORİN HEM DE BENZİNDE İNDİRİM











Güncel benzin ve motorin fiyatları akaryakıt ürünlerine gelen indirim haberleri sonrasında araç sahiplerinin yakın talibind eyer alıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt indirimi haberleri de merak konusu olmaya başladı. Son gelen bilgilere göre bu gece 00:00'da hem motorinde hem de benzinde indirim olacak..Son 2 hafta içinde 7 kez değiştirilen akaryakıtta bir indirim daha uygulandı. Brent petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez 80 doların altına düşmesinin ardından benzinde 2,15 TL, motorinde 1,90 TL indirim yapılması bekleniyor.İndirimden sonra motorinin litre fiyatın İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye, İzmir'de 21,32 TL'ye satılacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,05 TL, Ankara ve İzmir'de 18,24 TL'den işlem görecek.