Akaryakıt istasyonuna gidenler dikkat! Bu geceden itibaren okkalı zam geliyor: İşte yeni pompa fiyatı

Sürücüler için kötü bir haber daha gecenin ilerleyen saatlerinde geldi: motorin fiyatlarına büyük bir zam yapılacak. Brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak olan bu zammın, sürücülerin cebini oldukça zorlayacağı düşünülüyor. Son birkaç dönemdir akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından bir süre sabit kalan fiyatlar, maalesef yine artmaya başlıyor. Akaryakıt sektör temsilcilerinin açıklamasına göre, motorin fiyatlarına yapılacak bu zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin kullanıcılarına kötü haber: Geçtiğimiz haftalarda indirime gidilen motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir zam yapılıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam yapılacak. Yeni fiyatlar, motorin litre başına 91 kuruş artacak. Bu zam sonrasında İstanbul'da motorin fiyatı 21.53 TL, Ankara'da 21.95 TL ve İzmir'de 22.00 TL olacak. Şimdiki ortalama pompa fiyatları ise İstanbul'da 20 lira 62 kuruş seviyesinde.