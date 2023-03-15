Akaryakıt istasyonundan benzin, motorin, LPG alanlara duyuruldu! Bu şartı taşıyanlara o harcamaları geri verilecek!

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarından dolayı mağdur olmaya devam ederken bankalar bir nebze olsun müşterilerine rahatlık sağlamak için akaryakıt kampanyası düzenliyor. Peki hangi banka akaryakıt kampanyası düzenledi? Ne kadar ödeme yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN AKARYAKIT KAMPANYASISon dönemlerde bankalar müşterilerin rahat harcama yapabilmesi için kampanya düzenlemeye devam ediyor. Yeni bir haber de TEB'den geldi. TEB tarafından bildirilen haberlere göre 31 Mart tarihine kadar yapılan akaryakıt harcamaları için 60 TL indirim yapılacak. TEB kampanyasından faydalanmak için bireysel kredi kartlarıyla alışveriş yapmak gerekiyor. Kampanya 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya Bonus üyesi olan Opet istasyonlarında farklı günlerde tek seferde 4 kez ve 250 TL üstü alışveriş yapan müşteriler için geçerli olacak. SMS ile katılım sağlayarak 50 TL, mobil uygulama üzerinden katılım sağlayarak 60 TL indirim kazanılacak. SMS ile katılım yapacak müşterilerin 4616 numarasına OPET yazıp göndermeleri gerekiyor.
16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan bonus kredi kartıyla yapılan 4 kez 250 TL ve üstü akaryakıt harcaması sonrasında 5 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde yapılan beşinci alışveriş için indirim uygulanacak ve 10 Mayıs tarihine kadar kazanılan indirim karta yansıyacak. Kampanyadan faydalanmak için farklı günlerde 250 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üstü alışverişlerden yalnızca bir tanesi geçerli olacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 60 TL indirim kazanabilecek. Kampanyadan indirim kazanmak için Bonus POS cihazlarından işlem yapmak gerekiyor. Bonus kullanımı, sanal pos, sanal kart, mail order işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyaya katılım sağlamak için gönderilen SMS'ler Turkcell ve Türk Telekom operatörleri için 1 TL, Vodafone için 40 kuruş olarak ücretlendirilecek. Kampanya katılımının bankaya kayıtlı olan numaradan yapılması gerekiyor. Sade kart, banka kartı ve ticari kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Ek karttan yapılan harcamaların indirimleri asıl kartlara yansıyacak. İptal ve iade işlemi yapılırsa kazanım sağlanmayacak. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden ya da 4616 numarasına OPET yazıp göndererek katılım sağlanacak. Kanuni olarak takipli olan müşteriler kampanyaya katılamayacak. TEB kampanya süresince kampanyayı değiştirme ve durdurma hakkını saklı tutmaktadır.