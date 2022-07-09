EKONOMİ
09 Temmuz 2022 - 15:41

Akaryakıt ürünlerine görülmemiş kampanya! Benzin, motorin ve LPG'de kallavi indirim yapıldı

Bilindiği gibi ne kadar indirim yapılsa da akaryakıt ve otogaz fiyatları yine rekor seviyelerde bulunuyor. Bundan kaynaklı olarak kamu bankası tarafından fiyatlara müdahale edilecek iki kampanya payla

EKONOMİ
09 Temmuz 2022 - 15:41
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akaryakıt ürünlerine görülmemiş kampanya! Benzin, motorin ve LPG'de kallavi indirim yapıldı


Dolar kurunda meydana gelen yükselmeler akaryakıt ürünlerini de direkt olarak etkiliyor. Araç sahipleri, benzin motorin ve LPG alımlarında oldukça fazla zorlanırken, kampanya ve indirimler de yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası, banka müşterilerine akaryakıt ürünleri alımlarında indirim olanağı sağlayan bir kampanya başlattı. Kampanya detayları, banka tarafından paylaşılırken akaryakıt ürünü alımlarında 50 TL'ye varan indiriminden nasıl faydalanılacağı aktarıldı.



Benzin, motorin ve LPG'de kallavi indirim

Ziraat Bankası'ndan, akaryakıtta indirim kampanyası

Ziraat Bankası, 01 Temmuz-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında banka müşterilerinin kullandığı Bankkart ile anlaşmalı olan M Oil istasyonlarında alınacak olan benzin, motorin ve LPG alımlarında ödemelerin Bankkart POS’undan farklı günlerde ve aynı zamanda tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya LPG alışverişleri sonrası kartlarına 50 TL Bankkart Lira yükleneceğini bildirdi.

Aynı zamanda yine 01 Temmuz-15 Ağustos 2022 tarihlerinin arasında Bankkart ile anlaşmalı olan TotalEnergies istasyonlarından alınacak akaryakıt ve LPG ürünlerinin ödemelerinin Bankkart POS’undan yapılması, ödemelerin farklı günlerde ve tek seferde gerçekleştirilmesi halinde 200 TL ve üzeri 4. akaryakıt ürünleri alımında banka müşterilerinin kartlarına 50 TL Bankkart Lira yükleneceği aktarıldı.

Kampanyadan faydalanabilmek için alışveriş öncesi banka müşterisinin kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Kampanya başvurusu ise Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr’den yapılabildiği gibi SMS ile de sağlanabilir.

Ziraat Bankası, akaryakıt kampanyası SMS ile başvuru

Ziraat Bankası'nın akaryakıtta indirim kampanyasına SMS ile katılabilmek için, müşteriler cep telefonların mesaj bölümüne M olil kampanyası için MOIL, Totatl kampanyası için TOTAL yazdıktan sonra 4757’ye mesaj göndermeleri yeterli. SMS gönderimleri ücretsiz olup kampanyanın müşteri bazlı olduğu ve bir müşterinin kampanyaya sadece bir kez katılabileceği belirtildi.

Kampanyanın sağlamış olduğu koşulları yerine getiren müşterilere Bankkart Liralar 25 Ağustos 2022 tarihinde teslim edilecektir. Bankart'a yüklenen 50 TL 15 Eylül 2022 tarihine kadar Bankkart ile anlaşmalı olan M Oil ve Total istasyonlarında yine akaryakıt alımları sırasında kullanılacaktır.

Aynı gün içinde gerçekleştirilen 200 TL ve üzeri harcamaların yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil edilecek olup, söz konusu işlemlerin mutlaka yapılması gerekmektedir. Kampanya katılım talebinin banka sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, 15 Eylül 2022’e kadar kullanılmayan hediye Liralar 16 Eylül 2022 tarihinde geriye alınacaktır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara müjdeli haber! PTT Üzerinden Nakit Desteği İmkanı Sunuluyor! İşte detaylar ve şartlar...
İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara müjdeli haber! PTT Üzerinden Nakit Desteği İmkanı Sunuluyor! İşte detaylar ve şartlar...
Merkez Bankası piyasa anketinde yıl sonu enflasyon rakamında şok sonuç! Dolar'da ise 19 TL beklentisi
Merkez Bankası piyasa anketinde yıl sonu enflasyon rakamında şok sonuç! Dolar'da ise 19 TL beklentisi
Son Haberler
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan...
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa...
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları...
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için...
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546...
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535...
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı!...