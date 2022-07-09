Akaryakıt ürünlerine görülmemiş kampanya! Benzin, motorin ve LPG'de kallavi indirim yapıldı













Ziraat Bankası'ndan, akaryakıtta indirim kampanyası

Ziraat Bankası, akaryakıt kampanyası SMS ile başvuru

Dolar kurunda meydana gelen yükselmeler akaryakıt ürünlerini de direkt olarak etkiliyor. Araç sahipleri, benzin motorin ve LPG alımlarında oldukça fazla zorlanırken, kampanya ve indirimler de yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından bir tanesi olan Ziraat Bankası, banka müşterilerine akaryakıt ürünleri alımlarında indirim olanağı sağlayan bir kampanya başlattı. Kampanya detayları, banka tarafından paylaşılırken akaryakıt ürünü alımlarında 50 TL'ye varan indiriminden nasıl faydalanılacağı aktarıldı.Ziraat Bankası, 01 Temmuz-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında banka müşterilerinin kullandığı Bankkart ile anlaşmalı olan M Oil istasyonlarında alınacak olan benzin, motorin ve LPG alımlarında ödemelerin Bankkart POS’undan farklı günlerde ve aynı zamanda tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya LPG alışverişleri sonrası kartlarına 50 TL Bankkart Lira yükleneceğini bildirdi. Aynı zamanda yine 01 Temmuz-15 Ağustos 2022 tarihlerinin arasında Bankkart ile anlaşmalı olan TotalEnergies istasyonlarından alınacak akaryakıt ve LPG ürünlerinin ödemelerinin Bankkart POS’undan yapılması, ödemelerin farklı günlerde ve tek seferde gerçekleştirilmesi halinde 200 TL ve üzeri 4. akaryakıt ürünleri alımında banka müşterilerinin kartlarına 50 TL Bankkart Lira yükleneceği aktarıldı. Kampanyadan faydalanabilmek için alışveriş öncesi banka müşterisinin kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Kampanya başvurusu ise Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr’den yapılabildiği gibi SMS ile de sağlanabilir.Ziraat Bankası'nın akaryakıtta indirim kampanyasına SMS ile katılabilmek için, müşteriler cep telefonların mesaj bölümüne M olil kampanyası için MOIL, Totatl kampanyası için TOTAL yazdıktan sonra 4757’ye mesaj göndermeleri yeterli. SMS gönderimleri ücretsiz olup kampanyanın müşteri bazlı olduğu ve bir müşterinin kampanyaya sadece bir kez katılabileceği belirtildi. Kampanyanın sağlamış olduğu koşulları yerine getiren müşterilere Bankkart Liralar 25 Ağustos 2022 tarihinde teslim edilecektir. Bankart'a yüklenen 50 TL 15 Eylül 2022 tarihine kadar Bankkart ile anlaşmalı olan M Oil ve Total istasyonlarında yine akaryakıt alımları sırasında kullanılacaktır. Aynı gün içinde gerçekleştirilen 200 TL ve üzeri harcamaların yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil edilecek olup, söz konusu işlemlerin mutlaka yapılması gerekmektedir. Kampanya katılım talebinin banka sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, 15 Eylül 2022’e kadar kullanılmayan hediye Liralar 16 Eylül 2022 tarihinde geriye alınacaktır.