Akaryakıt ve otogaza ne kadar indirim yapılacak? Akaryakıta dönemin rekor indirimi geliyor!

Opet kullanıcılarına süresiz olarak bir kampanya fırsatı sundu. Akaryakıt ve otogazın dahil olduğu kampanyanın detayları nelerdir? Kampanya katılım şartları nelerdir? Opet
tarafından hazırlanan 25 TL akaryakıt kampanyası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Opet akaryakıt ve otogaz indirimi
Opet kampanya detaylarını duyurdu. Duyuruya göre kampanyaya katılan müşteriler aylık 25 TL puan toplayacak ve diğer yakıt alımlarında 25 TL indirim kazanmış olacak. Opet'in kampanyasına göre her 150 TL ve üstü yakıt alışverişlerinden sonra 5 T yani toplamda 25 TL puanınız Opet Worldcardlara yüklenecek ve Opetler de harcanabilecek. Kampnayaya göre Worldcard özellikleri taşıyan kartı olan tüm müşteriler kampanyadan faydalanabilecek. Opet Worldcard ile birlikte Yapı Kredi Mobil üzerinden ya da Worl Mobil ile birlikte araçda ödeme işleminizi gerçekleştirebilir ve kampanyanın detaylarına World mobil uygulaması ya da opet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Opet kampanya detayları
Kampanya detayları da Opet tarafından duyuruldu. Kampanyaya göre Yapı Kredi müşterisi olan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden anında dijital kart talebinde bulunabiliyor ve kartını kullanmaya başlayabiliyor. Başvuru ise şu şekilde yapılıyor; Öncelikle Yapı Kredi Mobil uygulamasından Kartlarım menüsünde bulunan Kredi Kartı Başvuru seçeneğini seçerek Opet Worldcard başvurusu yapılır. Eğer başvuru yaparken dijital kart talebinde de bulunursanız Opet Worldcard kartınızı anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Worl Mobil uygulaması kullanıyorsanız yine Kartlarım seçeneğine girerek Opet Worldcard başvurusu yapabilir ve dijital kart talep etmeniz halinde anında kartı kullanmaya başlayabilirsiniz. Mobil uygulamalarda bulunan Kart Takibi seçeneğinden kartınızın süreçlerini öğrenebilir ve kartınızı aldıktan sonra şifre ayarlarınızı da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek şubeye gitmenize gerek kalmadan müşteri olabilirsiniz. Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden müşteri olma seçeneğini seçtikten sonra Yapı Kredi çalışanlarıyla görüntülü konuşma işlemlerinizi tamamladıktan sonra müşteri olabilir ve müşteri olma işlemleriniz tamamlandıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Daha sonra ise Opet Worldcard dijital kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda Yapı Kredi Çağrı Merkezi yani 444 0 444 numarasını arayarak Opet Worldcard başvurusu yapabilirsiniz. SMS göndererek Opet Worldcard başvurusu ise; Aralarında boşluk bırakarak OPET, T.C. kimlik numaranız, gün ay yıl olarak doğum tarihinizi yazdıktan sonra 4421'e göndererek başvuru yapılabilir. Opet tarafından başlatılan 25 TL kampanyası Opet üzerinde harcanabiliyor ve sürekliliği olan bir kampanyadır.