Akaryakıt zamlarına yetişilmiyor: Motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı!

Brent tipi ham petrol ve döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri, indirim haberlerini ve akaryakıt zamlarını beraberinde getiriyor. Benzine yapılan zam sonrası motorinden de üzücü bir haber geldi. Motorin fiyatına getirilen ve 1 lirayı aşan zamlar pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 18 Ocak 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan akaryakıt zammı sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişimler devam ediyor. Benzine dün gelen 67 kuruşluk zam sonrası tabelelar şimdi de motorin için güncellendi. Gece yarısı itibariyle motorinin litresi 1 lira 5 kuruş artınca akaryakıt tabelalarında motorin fiyatları yükseltildi.