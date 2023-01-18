EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 15:24

Akaryakıt zamlarına yetişilmiyor: Motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı!

Brent tipi ham petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı akaryakıt fiyatlarının devamlı değişkenlik gösterdiği görülüyor. Bu kapsamda gece yarısı itibariyle motorinin litresine 1 lira 5 kuruş zam geldiği bildirildi.

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 15:24
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Akaryakıt zamlarına yetişilmiyor: Motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı!


Brent tipi ham petrol ve döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri, indirim haberlerini ve akaryakıt zamlarını beraberinde getiriyor. Benzine yapılan zam sonrası motorinden de üzücü bir haber geldi. Motorin fiyatına getirilen ve 1 lirayı aşan zamlar pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 18 Ocak 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan akaryakıt zammı sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları...

Motorinin litresi 1 lira 5 kuruş zam



Akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişimler devam ediyor. Benzine dün gelen 67 kuruşluk zam sonrası tabelelar şimdi de motorin için güncellendi. Gece yarısı itibariyle motorinin litresi 1 lira 5 kuruş artınca akaryakıt tabelalarında motorin fiyatları yükseltildi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 23 lira 17 kuruşa yükselirken Ankara'da 23 lira 45 kuruştan sayılmaya başlandı. Mototrinin litresi İzmir'de 23 lira 51 kuruşta satılıyor.

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Elvan ÇILDIR
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