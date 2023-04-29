Akaryakıta 4 TL'lik flaş indirim! Araba sahipleri bayram edecek: O saatten itibaren...







ÜÇ BÜYÜK İLDE AKARYAKIT FİYATLARI







Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirimler, milyonlarca araç sahibi için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, benzin, dizel ve LPG'li tüm araç sahipleri toplamda 4 TL'lik indirimden faydalanabilecek. Ekonomik kriz, enflasyon ve pandemi nedeniyle son yıllarda döviz kuru ve petrol fiyatları sürekli artarken, brent petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi son dönemde benzin, dizel ve LPG'li araç sahiplerini sevindiriyor. Son günlerde yapılan indirimlerle toplamda 4 TL'ye varan bir düşüş yaşandı ve 24 TL'ye kadar yükselen akaryakıt fiyatları bugün 20 TL'nin altına düştü. Ramazan Bayramı öncesinde başlayan indirim müjdeleri bu ayın son cuma gününde de devam etti ve benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Şu an için İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 lira, benzinin litresi ise ortalama 21.25 liradan satılıyor.İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 21,21 Türk Lirası iken, motorin litre fiyatı 19,63 Türk Lirası ve LPG litre fiyatı ise 10,25 Türk Lirası olarak belirlendi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 21,25 Türk Lirası iken, motorin litre fiyatı 19,69 Türk Lirası ve LPG litre fiyatı ise 10,52 Türk Lirası olarak belirlendi. Ankara'da benzin fiyatı 21,61 Türk Lirası, motorin fiyatı 20,03 Türk Lirası ve LPG fiyatı 10,45 Türk Lirası olarak uygulanıyor. İzmir'de benzin fiyatı 21,59 Türk Lirası, motorin fiyatı 20,11 Türk Lirası ve LPG fiyatı 10,30 Türk Lirası olarak belirlendi.