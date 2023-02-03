EKONOMİ
03 Şubat 2023 - 18:39

Akaryakıta arka arkaya indirim! Bu gece yarısı 68 kuruşluk yeni bir indirim geliyor..

Akaryakıt fiyatları son günlerde gelen indirim haberleri sonrası daha yakından takip edilmeye başlandı. Dün motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 2 kuruş indirim sonrası bugün motorine yeni bir indirimim geleceği söylendi. Bu kapsamda 3 Şubat Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sorgulandı.

EKONOMİ
03 Şubat 2023 - 18:39
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akaryakıta arka arkaya indirim! Bu gece yarısı 68 kuruşluk yeni bir indirim geliyor..
TAKİP ETTAKİP ET


Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş ve küresel gelişmeler nedeniyle benzin ve motorin fiyatları yükselip alçalmaya devam ediyor. Dün motorinin litre fiyatı için gelen indirim sonrası bugün yeni bir indirim haberini verildiği görüldü. 

Motorin fiyatlarında art arda yapılan indirimlerin ardından bazı illerde motorinin litre fiyatı 22 litrenin altına indiği bildirildi. Benzinin fiyatı değişmezken, LPG'nin fiyatının 1 lira 7 kuruş arttığı belirtildi.



Motorin 68 kuruş indirim

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamada indirim planı kapsamında motorinin litre fiyatı 4 Şubat Cumartesi günü itibariyle 68 kuruş indirime gidecek. İndirim anında pompaya yansıyacaktır.

3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21,79 TL'ye, Ankara'da 22,13 TL'ye, İzmir'de 22,17 TL'ye gerileyecek.

Benzinde bir azalma ya da artış olmamasına rağmen, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,13 TL, Ankara'da 21,38 TL ve İzmir'de 21,28 TL. 1 lira 7 kuruş artan LPG, İstanbul'da 11.99 TL'ye, Ankara'da 11.99 TL'ye ve İzmir'de 11.79 TL'ye yükseldi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ