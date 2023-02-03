Akaryakıta arka arkaya indirim! Bu gece yarısı 68 kuruşluk yeni bir indirim geliyor..













3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş ve küresel gelişmeler nedeniyle benzin ve motorin fiyatları yükselip alçalmaya devam ediyor. Dün motorinin litre fiyatı için gelen indirim sonrası bugün yeni bir indirim haberini verildiği görüldü. Motorin fiyatlarında art arda yapılan indirimlerin ardından bazı illerde motorinin litre fiyatı 22 litrenin altına indiği bildirildi. Benzinin fiyatı değişmezken, LPG'nin fiyatının 1 lira 7 kuruş arttığı belirtildi.Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamada indirim planı kapsamında motorinin litre fiyatı 4 Şubat Cumartesi günü itibariyle 68 kuruş indirime gidecek. İndirim anında pompaya yansıyacaktır.İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21,79 TL'ye, Ankara'da 22,13 TL'ye, İzmir'de 22,17 TL'ye gerileyecek. Benzinde bir azalma ya da artış olmamasına rağmen, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,13 TL, Ankara'da 21,38 TL ve İzmir'de 21,28 TL. 1 lira 7 kuruş artan LPG, İstanbul'da 11.99 TL'ye, Ankara'da 11.99 TL'ye ve İzmir'de 11.79 TL'ye yükseldi.