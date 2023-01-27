Art arda gelen akaryakıt zamlarının ardından bu kez çifte fiyat düşüşü geldi. Bu gece yarısı, benzin ve mazotun litresi 60 kuruş daha düşürüldü. Fiyat değişikliği sonrasında ise benzinin litresinin 21 liraya, motorinin litresinin ise 23 liraya indiği görüldü. Petrol fiyatları ve USD kurundaki hareketlere bağlı olarak akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 2 gün önce benzine yapılan zamdan sonra bugün akaryakıta çifte indirim uygulandı. Bugün gece yarısında benzin ve motorin fiyatları 60'ar kuruş düşürüldü.
EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 13:10
Akaryakıta çifte indirim bayram ettirdi! Litre fiyatları depoları fulletti: Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Brent petrol piyasasındaki yükseliş trendi sona erdi. Dolar kurunun TL karşısında dalgalanmaları devam ederken bu durum akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Benzin fiyatları üst üste ikinci kez yükselirken, bunu motorinin litre fiyatında da önemli bir artış izlendi. Gelen son dakika bilgisinde ise benzin ve motorine gece yarısından itibaren indirim yapıldığı bildirildi. Bu bağlamda; İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzinin litre fiyatıyla motorinin litre fiyatları yeniden güncellendi..
EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 13:10