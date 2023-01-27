Akaryakıta çifte indirim bayram ettirdi! Litre fiyatları depoları fulletti: Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları belli oldu













BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Art arda gelen akaryakıt zamlarının ardından bu kez çifte fiyat düşüşü geldi. Bu gece yarısı, benzin ve mazotun litresi 60 kuruş daha düşürüldü. Fiyat değişikliği sonrasında ise benzinin litresinin 21 liraya, motorinin litresinin ise 23 liraya indiği görüldü. Petrol fiyatları ve USD kurundaki hareketlere bağlı olarak akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. 2 gün önce benzine yapılan zamdan sonra bugün akaryakıta çifte indirim uygulandı. Bugün gece yarısında benzin ve motorin fiyatları 60'ar kuruş düşürüldü.Son gelen indirimin heme ardından benzinin litresinin İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa satılmaya başlandığı bildirilirken Ankara'da 21 lira 34 kuruştan satılıyor. Benzinin litresinin İzmir'de 21 lira 26 kuruşa gerileyerek yeni fiyatın tabelada yer aldığı söyleniyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresinin İstanbul'da 23 lira 47 kuruştan satıldığı belirtilirken motorinin litresinin Ankara'da 23 lira 74 kuruştan İzmir'de ise 23 lira 79 kuruştan satıldığı aktarıldı.