Akaryakıta dev zam cep yakmıştı! Benzin ve motorine indirim müjdesi verildi: Depoları fullemeden önce buna bakın!













SON DAKİKA: HEM BENZİN HEM MOTORİNE İNDİRİM

MOTORİNE ZAM GELDİ

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

Araç sahipleri en Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatlarını çok yakından inceliyor ve araştırıyorlar. Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar dünya genelinde motorin ve benzin fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Pompa fiyatları söz konusu olurken, dünkü benzine yapılan zam sonrası motorine de zam geliyor. Yarın çifte indirim geliyor. Pekâlâ bugün akaryakıt fiyatları ne durumda…Dünkü benzine yapılan zammın ardından bugün motorine litre fiyatı yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarının altı haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından geldi. USD/TL kuru 18.80 liranın üzerinde. Peki güncel pompa fiyatı nedir, TL kaç oldu İşte 26 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve (mazot) fiyatları son durum...27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60 kuruş indirim bekliyoruz2022 yılının ilk yarısında küresel ham petrol fiyatlarındaki artış ve kurdaki değerlenme nedeniyle 30 TL'ye ulaşan motorin fiyatı, ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Aralık ayında 21 TL'ye geriledi. Bununla birlikte, dizeldeki düşüşler, petroldeki canlanma ve rekor yüksek dolar ile sınırlı kaldı. Yeni yılın ilk zammı geçen hafta sonu yapılmıştı. 23.14 TL'ye yükselen litre fiyatı bu geceki fiyat artışının ardından 83 kuruş artarak 23,97 TL'ye çıktı. Bugün litre başına benzin fiyatı değişmedi. Dün geceki 1,25 TL'lik artış benzin litre fiyatlarını 21,66 TL'ye yükseltti.Benzin: 21,66 Türk Lirası Motorin: 23,97 Türk LirasıBenzin: 21,91 Türk Lirası Motorin: 24,25 Türk LirasıBenzin: 21,86 Türk Lirası Motorin: 24,31 Türk Lirası