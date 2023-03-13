Akaryakıta devlet eli değdi! Benzin, motorin, LPG'ye kuruş değil lira lira indirim geliyor!

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde akaryakıt zamları da vatandaşın en çok dert yakındığı konulardan birisi oldu. Vatandaş sürekli olarak akaryakıta gelen zamlardan şikâyet ederken yüzleri güldürecek haber
TBMM’den geldi. Detaylar haberimizde…
AKARYAKITA DEVLET MÜDAHALESİNİN ELİ KULAĞINDA! BENZİN MOTORİN VE LPG'YE 5 TL ÖTV VE KDV İNDİRİMİ: MECLİSTEN HABER GELDİ
Akaryakıt fiyatları halen çok yüksek ancak vatandaşlar devletin akaryakıt fiyatlarına müdahale etmesini bekliyor. TBMM’ de bir hareket ve buna karşı bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarının yasalaşması halinde KDV ve ÖTV indirimleri uygulanacak. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tarafından akaryakıt ve LPG fiyatlarında ciddi indirim yapılmasına yönelik yasa tasarısı TBMM Başkanı'na sunuldu. Kanun teklifinde akaryakıt ve LPG fiyatlarından ÖTV ve KDV kesintisi yapılmaması ve bu durumda akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi çağrısında bulunuldu.
KANUN TEKLİFİ VERİLDİ
Geçen yıl mart ayında TBMM'ye sunulan yasa tasarısının halen TBMM komisyonunda olduğu öğrenildi ancak yasa tasarısının başlığının şöyle olduğu söyleniyor: "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Sunulan yasa tasarısının özeti için de "Teklif ile, akaryakıt ürünlerinden alınan katma değer vergisi oranının yüzde bire düşürülmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
AKARYAKITA REKOR İNDİRİM BEKLENTİSİ
Akaryakıtta KDV, yüzde olarak ÖTV ise TL fiyatına yansıtılmaktadır. Bu bağlamda teklifin kabul edilmesi ve vergiden muaf tutulması halinde önemli bir indirim yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda ÖTV'de %18, KDV'de ise %18 oranında indirim yapılıyor. Tasarı halen komisyonda. Bu kanun çıkarsa ve akaryakıtta indirim yapılırsa okuyucularımıza anında haber vereceğiz.
İSTANBUL
Benzinin litre fiyatı 20,43 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,53 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,79 Türk Lirası
AVRUPA YAKASI
Benzinin litre fiyatı 20,48 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,59 Türk Lirası LPG litre fiyatı 12,05 Türk Lirası
ANKARA
Benzinin litre fiyatı 20,84 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası
İZMİR
Benzinin litre fiyatı 20,82 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 22,07 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,84 Türk Lirası