Akaryakıta indirim müjdesi! Benzin, motorin, LPG litre fiyatları değişti!







RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİYLE AKARYAKIT FİYATLARINDA BELİRSİZLİK: 6 ŞUBAT 2023 GÜNCEL FİYATLARI







MOTORİNDE PEŞ PEŞE İNDİRİMLER!

RUS PETROLÜNDE AMBARGO VAR!

AKARYAKITA NEDEN ZAM GELİR?

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik koyduğu ambargo etkileriyle birlikte, 6 Şubat 2023'te benzin, motorin ve LPG fiyatlarının İstanbul, İzmir ve Ankara'da ne kadar olduğu güncel olarak aktarılmıştır.Günümüzde petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarının da çeşitli indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermesi sürmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde benzin ve motorin fiyatları kaç para, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Bu sorular herkes tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.Motorin grubunda yapılan peş peşe indirimler dikkat çekti. 3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 65 kuruş indirim geldi. Aynı şekilde 2 Şubat Perşembe gününden itibaren de motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti. Otogaz grubunda ise gece yarısından sonra 3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL fiyat artışı gerçekleşti. İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 21,07 TL, motorin fiyatı 21,04 TL ve LPG litre fiyatı 11,63 TL. İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 21,13 TL, motorin litre fiyatı 21,12 TL ve LPG litre fiyatı 12,04 TL. Ankara'da benzin fiyatı 21,37 TL, motorin fiyatı 21,38 TL, LPG fiyatı ise 12,05 TL, İzmir'de ise benzin fiyatı 21,29 TL, motorin fiyatı 21,45 TL ve LPG fiyatı 11,76 TL. Rus petrol ürünlerine yönelik alınan karar, petrol sektöründe endişeye neden olmaktadır.Avrupa Birliği'nin rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu ambargo bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Uzmanlar, ambargonun petrol fiyatlarında 10-20 dolar arasında artış beklendiğini ve 3-6 ay içerisinde etkisinin görülebileceğini belirtti. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu. Günümüz petrol fiyatlarının dalgalanmasının arkasında yatan sebepleri ve bu sebeplerin özellikle petrol fiyatlarının gelecekteki seyri üzerindeki etkilerini dikkatle takip etmek önem taşımaktadır. Brent Petrol, dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.Akaryakıt fiyatlarının artmasının birçok nedeni vardır ve bu nedenle, her zaman tam olarak neden artış olduğu belirlenemez. Ancak, genellikle dünya piyasalarındaki fiyat artışları, arz ve talebin dengesi, enerji maliyetleri, vergiler ve devlet politikaları gibi faktörler fiyat artışlarına neden olabilir. Dünya piyasalarındaki fiyat artışları, petrol fiyatlarındaki artışlarla doğrudan ilişkilidir. Petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olabilir. Arz ve talebin dengesi de fiyat artışlarına neden olabilir. Eğer talep yüksekse ve arz düşükse, fiyatlar yükselebilir. Enerji maliyetleri, özellikle hammadde ve üretim maliyetlerinin yükselmesi, akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir. Ayrıca, devlet vergileri ve politikaları da fiyat artışlarına neden olabilir. Örneğin, devletler akaryakıt vergilerini artırabilir veya enerji verimliliği ile ilgili politikalarını değiştirebilir, bu da fiyat artışlarına neden olabilir.