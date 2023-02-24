Akaryakıta indirim tufanı başladı! Araç sahipleri bayram edecek: Bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalı hareket devam ediyor. Brent petrol ve dolarda bulunan hareketlilik ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak 14 Şubat tarihinde hem benzin hem de motorin için büyük zamlar gelmişti. Benzin grubuna 1 TL 11 kuruş, motorin grubuna da 1 TL 21 kuruş zam yapılmıştı. Uzun sürenin ardından benzin fiyatlarında indirime gidildi. Dün gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatında 46 kuruş değerinde bir indirim gerçekleşti.
Araç sahipleri için farklı bir sevindirici haber daha var. Benzin fiyatlarında gerçekleşen indirimin ardından bu sefer motorinde de indirim gerçekleşti. Akaryakıt sektör temsilcilerine göre bu gece yarısı motorin grubu için indirim yapılacak. Gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla motorin grubunda da 63 kuruşluk bir indirim gerçekleşecek.