EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:05

Akaryakıta indirim tufanı başladı! Araç sahipleri bayram edecek: Bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine bu sefer zam değil indirim duyurusu yapıldı. Brent petrol ve dolardaki artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarında aynı gün büyük zam gerçekleşmişti. Bu gece yarısı benzin fiyatlarına 46 kuruş indirim yapıldı. Sürücüler için bir sevindirici haber daha var! Akaryakıt sektör temsilcilerine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına da indirim geldi. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:05
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Akaryakıta indirim tufanı başladı! Araç sahipleri bayram edecek: Bir indirim daha geliyor
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Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalı hareket devam ediyor. Brent petrol ve dolarda bulunan hareketlilik ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Son olarak 14 Şubat tarihinde hem benzin hem de motorin için büyük zamlar gelmişti. Benzin grubuna 1 TL 11 kuruş, motorin grubuna da 1 TL 21 kuruş zam yapılmıştı. Uzun sürenin ardından benzin fiyatlarında indirime gidildi. Dün gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatında 46 kuruş değerinde bir indirim gerçekleşti.



Araç sahipleri için farklı bir sevindirici haber daha var. Benzin fiyatlarında gerçekleşen indirimin ardından bu sefer motorinde de indirim gerçekleşti. Akaryakıt sektör temsilcilerine göre bu gece yarısı motorin grubu için indirim yapılacak.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla motorin grubunda da 63 kuruşluk bir indirim gerçekleşecek.

YAKIT FİYATLARI

3 büyük şehirde güncel rakamlarla benzin fiyatları aşağıda yer almaktadır.

yakıt fiyatları

yakıt

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