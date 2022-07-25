Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de insanları oldukça zorlayan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili. Peki Ankara İstanbul ve İzmir'de güncel Akaryakıt Fiyatları
ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Akaryakıt indirimi olacak mı
Rusya ve Ukrayna arasında gelişen savaş dolayısıyla en çok etkilenen durumlardan biri de akaryakıt zamları oldu. Akaryakıta ise güncel olarak 92 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Son zamanlarda gün gün zam yapılan akaryakıt fiyatlarına 26 Temmuz itibariyle 92 kuruş indirim geleceği haberi insanları sevindirdi.
Motorin litresi
Motorin fiyatının güncel olarak 26 Temmuz'dan itibaren 24.51 olması bekleniyor.
Akaryakıt güncel fiyatlar
25 Temmuz itibariyle güncel olarak akaryakıt fiyatları; Kurşunsuz 95 litresi 22.72 TL, Fuel Oil kg 15.01 TL, Gazyağı litresi 23.06 TL, Kalorifer yakıtı kg 18.58 TL, Motorin litresi 25.38 TL, Motorin Excellium litresi 25.43 TL'den satılıyor.
Güncel LPG fiyatları
25 Temmuz itibariyle güncel olarak LPG Fiyatları
şehirlere göre şu şekilde satılıyor; İstanbul Avrupa litresi 10.99 TL, Adana litresi 10.86 TL, İstanbul Anadolu litresi 10.72 TL, Konya litresi 11.03 TL, Ankara litresi 11.03 TL, Antalya litresi 10.89 TL, İzmir litresi 10.78 TL, Bursa litresi 10.77 TL.
Brent petrol güncel fiyatı
Brent petrol varil fiyatı tüm dünyada 97.41 dolardan satışa sunuluyor. Cuma günü ise 105.71 dolara kadar yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı günü 98.38 dolar satışıyla tamamladı. 25 Temmuz sabah saatlerinde ise 0.99 azalışa geçti ve 97.41 dolara düştü. Batı Teksas türü ham petrol ise 93.70 dolardan satılıyor. Fiyatlarda düşüş görülmesi ise dünyada petrol talebiyle ilgili kaygıları gündeme getirdi. Piayasada FED toplantısı sonucu Çarşamba günü para politikası açıklanacak. Merakla toplantının sonuçları bekleniyor. Dünyada görülen ekonomik durumlar ile faizlerin artışı dünya ekonomisini yavaşlatacak ve petrol talebinin azalacağı gibi sonuçlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Dünyadaki en büyük petrol tüketicisi olarak bilinen Çin'de covid salgınının devam etmesi de insanların endişelerini daha çok artırıyor. Geçtiğimiz hafta ise Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun 3 ay aradan sonra petrol saha ve limanlarında ham petrol ihracatına tekrar başlaması olumlu olarak değerlendiriliyor. NOC iki hafta içerisinde 1.2 milyon varillik üretimin tekrar piyasaya sürüleceğini de açıkladı. Brent petrolün varilinin 97.77 dolar ile 98.18 dolar aralığında direnç göstermesi tahmin ediliyor.
Güncel olarak İstanbul akaryakıt fiyatları
25 Temmuz günü itibariyle güncel olarak İstanbul'da akaryakıt fiyatları şu şekilde;
Güncel olarak Ankara akaryakıt fiyatları
25 Temmuz itibariyle Ankara'da güncel olarak akaryakıt fiyatları şu şekilde;
Güncel olarak İzmir akaryakıt fiyatları
25 Temmuz itibariyle İzmir'de akaryakıt fiyatları şu şekilde;
Motorin ve benzin zamda birinciliğini koruyor
Enflasyon raporlarına göre Mart ayında zam listesinde birinci olan Motorin ve Benzin
şampiyonluğunu korumaya devam ediyor.
EPGİS fiyat değişimleri
EPDK tarafından yapılan fiyat değişimlerini açıklayan tek sendika görevini üstlenen EPGİS ile ilgili suç duyuruları yapılmasından sonra mahkeme süreci tamamlanana kadar EPGİS akaryakıt fiyatlarını halkla paylaşmayacağını duyurdu.
Akaryakıt fiyat hesaplaması
Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında bulunan işlenen ürünlerin fiyat ortalaması ve dolar kurunda yaşanan değişiklikler hesaplanarak rafineri tarafından akaryakıtlar hesaplanır. Ancak dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasalar göz önüne alındığında akaryakıt fiyatları satış yapan şirketlere ve şehirlere göre değişim gösteriyor. LPG ürün fiyatları Türkiye'de Cezayir'de olan Sonatrach piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Ürün fiyatları, toptancı marjları ile dağıtıcı ve bayii marjları, vergi öncesi LPG fiyatlarının ana çerçevesini oluşturuyor. ÖTV ve KDV eklendikten sonra ise LPG fiyatları ortaya çıkıyor. Ancak akaryakıtta olduğu gibi LPG fiyatlarında da şirketler, serbest piyasalar sebebiyle LPG fiyatları da şirketlere ve şehirlere göre değişiyor.