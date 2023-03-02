Akaryakıta kontak kapattıran zam geliyor! Araç sahipleri zam miktarını duyunca dondu kaldı







AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

ŞOKE EDEN TAHMİN GELDİ







Akaryakıt ücretleri yerinde durmamaya devam ediyor. 2 hafta içerisinde akaryakıt ücretlerinde düşüş yaşansa da zaman zaman gelen zam haberleri herkesi şaşırtıyor. Akaryakıt ücretleri son dönemlerde yukarı yönlü olarak devam etmektedir. Sektör kaynaklarından gelen tahminlere göre fiyatlar artış gösterecek.Akaryakıt ücretleri dünya gündemi dışında ülkemizde yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle de artış göstermektedir. Özellikle geçmiş dönemlerde Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle 140 USD seviyelerine kadar artan brent petrol arkada bıraktığımız günlerde büyük oranda düşüş göstermişti. Günümüzde brent petrolün varil fiyatı 82,59 USD'dir.Akaryakıt ücretlerini içeren önemli bir tahmin yapıldı. Tahminin hayata geçmesi durumunda araç sahipleri artık araba kullanmak istemeyecek. Brent petrol ücretlerindeki artış devam ederken Vitol Grup tahminde bulundu. Bu doğrultuda fiyatların bu yıl içerisinde 3 haneli sayılara kadar tekrardan erişebileceği iddia edildi. Kısa bir süre sonra 90 ile 100 USD aralığında bir ücret beklediklerini ve yılın ikinci yarısında büyük bir artış beklediklerini aktardılar.