





ZİRAAT BANKASINDAN AKARYAKIT MASRAFLARINI AZALTMAYI SAĞLAYAN KAMPANYA







Akaryakıta para vermekten bıkanlara okkalı kampanya! O banka bedava akaryakıt için para verecek. Ziraat Bankası, akaryakıt masraflarınızı azaltmanızı sağlayacak bir kampanya başlattı. Bankanın duyurusuna göre, Bankkart sahipleri belirli bir harcama yaparak Lira puan kazanabilecekler. Bu puanlar, sonraki akaryakıt alımlarında indirim olarak kullanılabilecek. İşte detaylar...Ziraat Bankası'nın akaryakıt kampanyası, araç sahiplerine ekonomik bir seçenek sunmayı amaçlıyor. Bankkart sahipleri, kampanyaya katılarak yapacakları harcamalar sonucunda Lira puanlarını biriktirebilecekler. Bu puanlar, sonraki akaryakıt alımlarında kullanılarak önemli bir indirim elde edilebilecek. İşte ayrıntılar...Kampanyaya katılmak için Bankkart sahiplerinin belirli bir harcama tutarını geçmesi gerekiyor. Bu tutar, kampanya detaylarına bağlı olarak belirleniyor ve Bankkart kullanıcılarına bildiriliyor. Harcama tutarı geçildiğinde, puanlar otomatik olarak hesaba yüklenecek ve indirim için kullanılabilecek. Ziraat Bankası'nın akaryakıt kampanyası, araç sahiplerine bütçelerini koruma ve tasarruf yapma imkanı sağlıyor. Günümüzde akaryakıt giderleri önemli bir maliyet unsuru olduğundan, bu tür kampanyalar araç sahipleri için büyük bir avantaj sunuyor. Bankkart sahipleri, normalde ödeyecekleri tutardan daha az ödeyerek yakıt masraflarını azaltabilecekler. Kampanya ile ilgili detaylar ve puan kullanımı hakkında daha fazla bilgi, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde ve müşteri hizmetleri aracılığıyla alınabilir. Bankkart sahipleri, kampanya süresi boyunca puan biriktirme ve kullanma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Sonuç olarak, Ziraat Bankası, akaryakıt masraflarınızı azaltmanızı sağlayacak bir kampanya başlattı. Bankkart sahipleri, belirli bir harcama yaparak Lira puanlarını biriktirebilecek ve sonraki akaryakıt alımlarında indirim elde edebilecekler. Bu kampanya, araç sahiplerine bütçelerini koruma ve tasarruf yapma imkanı sunuyor. Kampanyaya katılmak için gerekli detaylar ve puan kullanımı hakkında bilgi, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunabilir. Akaryakıt giderlerinizi azaltmak için bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, akaryakıt harcamalarınızı azaltmanızı sağlayan bir kampanya düzenliyor. Banka, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından yapılan dördüncü 250 TL ve üzeri harcamalarda 75 TL değerinde Bankkart lira verileceğini duyurdu. Bu Bankkart liraları belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılıp kullanıma açılacak. Ziraat Bankası'nın akaryakıt kampanyası için başvuru şartları da açıklandı. Başvurular, Bankkart mobil uygulaması veya benkart.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanya, Haziran sonuna kadar devam edecek. Banka, diğer kampanya duyurularını da web sitesinde yayınlamaya devam ediyor ve detayları bu platformda açıklıyor. Tüm tarihler belirlenmiş durumda. Akaryakıt kampanyası, 16 Mayıs-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya Bankkart lira ile yapılan iptal edilen veya ücretsiz işlemler dahil edilmeyecek. İşlemler iptal edilirse, Bankkart liralar geri alınacak. Eksik tutar durumunda ise borç olarak hesap özetine yansıtılacak. Özetle, Ziraat Bankası, akaryakıt harcamalarınızı azaltmanızı sağlamak için bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, belirli bir tutarın üzerindeki dördüncü akaryakıt harcamalarınız için 75 TL değerinde Bankkart lira verilecek. Başvurular, Bankkart mobil uygulaması veya benkart.com.tr üzerinden yapılabilir. Kampanya tarihleri ve diğer ayrıntılar Ziraat Bankası'nın web sitesinde bulunabilir. İptal edilen veya ücretsiz işlemler kampanyaya dahil değildir ve eksik tutar durumunda borç olarak hesap özetine yansıtılacaktır.