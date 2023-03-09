Finans
09 Mart 2023 - 14:15

Akaryakıtı bedavaya getirmenin yolu burada! Hemen katılanlar 150 TL'sini geri alacak

Bankaların akaryakıt kampanyaları, son zamanlarda artan akaryakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Son zam ile birlikte litre başına gelen 91 kuruşluk artışın ardından bankaların yeni bir kampanyası ortaya çıktı. Bu kampanya kapsamında, 150 TL indirim fırsatı sunulacak

Finans
09 Mart 2023 - 14:15
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Akaryakıtı bedavaya getirmenin yolu burada! Hemen katılanlar 150 TL'sini geri alacak
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Bankaların akaryakıt kampanyaları, son zamanlarda artan akaryakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Son zam ile birlikte litre başına gelen 91 kuruşluk artışın ardından bankaların yeni bir kampanyası ortaya çıktı. Bu kampanya kapsamında, 150 TL indirim fırsatı sunulacak. Kampanyanın detaylarına göre, belirtilen banka müşterileri, akaryakıt alışverişlerinde 150 TL’ye kadar indirim kazanabilecek. Kampanya kapsamında yapılacak akaryakıt alışverişlerinin belirli bir limiti bulunmuyor. Kampanyadan yararlanmak için ise, belirtilen bankanın kampanya sayfasından veya mobil uygulamasından başvuru yapmak yeterli olacak.

Yapı ve kredi Bankası'nın yeni akaryakıt kampanyası kapsamında, bankanın Worldcard sahibi müşterileri, 1 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında, her 125 TL ve katları tutarındaki akaryakıt alışverişleri için 25 TL değerinde Worldpuan kazanacaklar. Kampanya kapsamında en fazla 250 TL Worldpuan kazanma hakkı bulunuyor.



Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin kampanyaya katılmak için öncelikle Yapı Kredi internet veya mobil bankacılığı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya süresince yapılan akaryakıt harcamaları, kampanyaya başvurunun ardından yapılan ilk akaryakıt harcamasından itibaren değerlendirilecek.

akaryakıt

Kazanılan Worldpuan'lar, kampanya bitiminden sonraki 1 ay içinde müşterilerin Worldcard hesaplarına yüklenecek. Worldpuan'lar, Yapı Kredi Bankası'nın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarında, sonraki alışverişlerinde indirim olarak kullanılabilecek.

Kampanya, tüm Worldcard sahipleri için geçerli olup, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde ve şubelerinde yer almaktadır.

AKARYAKIT ALIŞVERİŞLERİNE 150 TL VERİLİYOR

Yapılan açıklamaya göre, kampanyaya dahil olan müşterilerin Worldpuan hediyesi, harcama yapıldıktan sonra 2 iş günü içerisinde kartlarına yüklenecek. Kampanya dahilinde kazanılan Worldpuan’lar, Yapı Kredi Bankası’nın kampanya sonunda yapacağı çekilişlerde de kullanılabilecek. Ayrıca, kampanya kapsamında Worldpuan hediye edilen harcamaların iadesi durumunda, hediye edilen Worldpuan’lar da geri alınacak.

Kampanyaya katılım için Worldcard sahiplerinin SMS ya da World Mobil uygulaması üzerinden kampanya kodunu göndermeleri gerekiyor. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, kampanyanın sona ermesine kadar birden fazla kez 500 TL ve üzeri harcama yaparak Worldpuan kazanabilirler. Ancak, her müşteri toplamda en fazla 150 TL Worldpuan kazanabilecek.

Yapılan açıklamada, kampanyanın tüm Yapı Kredi Bankası Worldcard sahipleri için geçerli olduğu ve 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

HER WORLDCARD KAMPANYADAN YARARLANAMIYOR

Yapı Kredi Bankası, kampanyaya bireysel kredi kartları, bireysel TLcard'ları ve Albaraka Worldcard'lar dahil ediyor. Ancak, Anadolubank ve Vakıfbank Worldcard'ları kampanyaya dahil edilmiyor. Nakit çekim, iade ve puan kullanımı işlemleri, mail order ve dijital kartlar kampanya kapsamında ödül kazandırmayacak. Ek kartlarla yapılacak harcamalardan da puan kazanılabilecek ve puan yüklemesi asıl karta yapılacak.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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