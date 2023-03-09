Akaryakıtı bedavaya getirmenin yolu burada! Hemen katılanlar 150 TL'sini geri alacak

Bankaların akaryakıt kampanyaları, son zamanlarda artan akaryakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Son zam ile birlikte litre başına gelen 91 kuruşluk artışın ardından bankaların yeni bir kampanyası ortaya çıktı. Bu kampanya kapsamında, 150 TL indirim fırsatı sunulacak. Kampanyanın detaylarına göre, belirtilen banka müşterileri, akaryakıt alışverişlerinde 150 TL’ye kadar indirim kazanabilecek. Kampanya kapsamında yapılacak akaryakıt alışverişlerinin belirli bir limiti bulunmuyor. Kampanyadan yararlanmak için ise, belirtilen bankanın kampanya sayfasından veya mobil uygulamasından başvuru yapmak yeterli olacak. Yapı ve kredi Bankası'nın yeni akaryakıt kampanyası kapsamında, bankanın Worldcard sahibi müşterileri, 1 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında, her 125 TL ve katları tutarındaki akaryakıt alışverişleri için 25 TL değerinde Worldpuan kazanacaklar. Kampanya kapsamında en fazla 250 TL Worldpuan kazanma hakkı bulunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin kampanyaya katılmak için öncelikle Yapı Kredi internet veya mobil bankacılığı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya süresince yapılan akaryakıt harcamaları, kampanyaya başvurunun ardından yapılan ilk akaryakıt harcamasından itibaren değerlendirilecek.
Kazanılan Worldpuan'lar, kampanya bitiminden sonraki 1 ay içinde müşterilerin Worldcard hesaplarına yüklenecek. Worldpuan'lar, Yapı Kredi Bankası'nın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarında, sonraki alışverişlerinde indirim olarak kullanılabilecek. Kampanya, tüm Worldcard sahipleri için geçerli olup, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde ve şubelerinde yer almaktadır.