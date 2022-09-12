Akaryakıtın fiyatını belirleyen brent petrol fiyatları düşüyor! Yeni haftada brent petrol fiyatı ve petrol piyasasındaki son durum







12 Eylül 2022 Brent Petrol Ne Kadar?







Petrol fiyatları, Çin’deki koronavirüs kısıtlamaları ve ABD ile Avrupa’da yaşanan faiz artırımlarıyla birlikte ülkelerin taleplerinde yaşanan düşüşün devam etmesinden kaynaklı olarak fiyatlar düşüyor. Petrol fiyatları, küresel talebin zayıfladığına ilişkin spekülasyonları yükselmesiyle ve Rus ham petrolünün fiyatını sınırlama çalışmalarıyla beraber yeni haftaya düşüşle giriş yaptı. Bununla beraber herkes tarafından merakla Brent petrolün ne kadar olduğu araştırılıyor.Brent ham petrolün en yakın vadeli varil fiyatı %1,4 gerileyerek 91,5 dolara düşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri hafif ham petrolü Cuma günü oluşan seansta %3,9 artış gösterirken, bugün %1,5 düşerek 85,45 dolarak yaklaştı. Brent petrolde teknik açıdan 92,13 ile 93,29 dolar aralığına giren direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak düşüşe geçeceği dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devleti Hazinesi, geçtiğimiz Cuma günü Rusya petrolü için önerilen üst sınıra yönelik özel sektörün uyması gereken çeşitli yönergelerin neler olduğunu açıkladı. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo’da Moskova’nın bu uygulamaya katılmaktan başka bir seçeneğinin olmadığını vurguladı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise kış aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrol alımlarını düşürmesiyle, ABD’deki kullanıcılar için petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısını yaptı ve fiyatları kontrolde tutmak için Rus petrol ithalatında tavan fiyat uygulamasının değerlendirildiğine vurgu yaptı. CNN kanalında konuşma yapan Yellen, bu riske karşı harekete geçmek için tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmalar başlatıldığını söyledi. Ve fiyat yükselişlerin AB ülkelerinin Rus petrol alımını büyük ölçüde durdurmasının ve Rusya’nın petrol tankerleriyle ihracatını engelleyen hizmet yasaklarının neden olacağını vurguladı. Yellen, tavan fiyat uygulamasının bir yandan Rus arzını kaybetmeden küresel açıdan fiyatları düşürürken, diğer yandan Rusya’nın Ukrayna’ya işgal yapması için geliri düşürmeyi amaçladığını belirtti.Talepteki yaşanan bozulma ve değişimin Rus petrolüne karşın fiyat tavanı çalışması sebebiyle ham petrolün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana olan bütün kazançlarını kaybetmesiyle, petrolün Haziran ayından bu yana neredeyse %30’nun kaybedildiğini söyledi. Malezya merkezi RHB Investment Bank’ın petrol ve gaz analisti olan Sean Lim konuya yönelik yapmış olduğu açıklamalarında Çin’de yaşanan durgunluğun korkuları ve uzun süreli olacak olan potansiyel talep düşüşünün ön plana çıktığı vurgulandı.