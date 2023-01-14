Akaryakıtta beyin sulandıran indirim! O tarihte benzin, motorin şak diye 10 TL birden düşecek: Depoları fullemeyin!







GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BP

BENZİN FİYATLARI







MOTORİN FİYATLARI

PETROL OFİSİ

BENZİN FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

OPET

BENZİN FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak brent petrolde yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması beklentilerini ortaya çıkartırken, fiyatlarda 10 TL'lik düşüşün yaşanacağı da iddia ediliyor. Yaşanan gelişmeler ardından vatandaşlar indirim haberleriyle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarını da yakından takip etmeye başladı. İşte, güncel akaryakıt fiyatları..İstanbul Anadolu Yakası: 19.70 TL İstanbul Avrupa Yakası: 19.70 TL Ankara: 19.93 TL İzmir: 19.89 TLİstanbul Anadolu Yakası: 22.01 TLİstanbul Avrupa Yakası: 21.99 TL Ankara: 22.17 TL İzmir: 22.25 TLİstanbul Anadolu Yakası: 19.67 TL İstanbul Avrupa Yakası: 19.67 TL Ankara: 19.88 TL İzmir: 19.86 TLİstanbul Anadolu Yakası: 22.06 TL İstanbul Avrupa Yakası: 22.04 TL Ankara: 22.22 TL İzmir: 22.32 TLİstanbul Anadolu Yakası: 19.7 TL İstanbul Avrupa Yakası: 19.69 TL Ankara: 19.94 TL İzmir: 19.9 TLİstanbul Anadolu Yakası: 22.05 TL İstanbul Avrupa Yakası: 22.03 TL Ankara: 22.21 TL İzmir: 22.31 TL