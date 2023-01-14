Akaryakıtta beyin sulandıran indirim! O tarihte benzin, motorin şak diye 10 TL birden düşecek: Depoları fullemeyin!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak brent petrolde yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması beklentilerini ortaya çıkartırken, fiyatlarda 10 TL'lik düşüşün yaşanacağı da iddia ediliyor. Yaşanan gelişmeler ardından vatandaşlar indirim haberleriyle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarını da yakından takip etmeye başladı. İşte, güncel akaryakıt fiyatları..
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BP
BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 19.70 TL İstanbul Avrupa Yakası: 19.70 TL Ankara: 19.93 TL İzmir: 19.89 TL
MOTORİN FİYATLARIİstanbul Anadolu Yakası: 22.01 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 21.99 TL Ankara: 22.17 TL İzmir: 22.25 TL