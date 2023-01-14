EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 18:27

Akaryakıtta beyin sulandıran indirim! O tarihte benzin, motorin şak diye 10 TL birden düşecek: Depoları fullemeyin!

Brent petrol fiyatlarında düşüş olduğu bilgisinin yayılmasının ardından milyonlarca araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 18:27
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Akaryakıtta beyin sulandıran indirim! O tarihte benzin, motorin şak diye 10 TL birden düşecek: Depoları fullemeyin!


Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak brent petrolde yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması beklentilerini ortaya çıkartırken, fiyatlarda 10 TL'lik düşüşün yaşanacağı da iddia ediliyor.

Yaşanan gelişmeler ardından vatandaşlar indirim haberleriyle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarını da yakından takip etmeye başladı. İşte, güncel akaryakıt fiyatları..

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BP

BENZİN FİYATLARI



İstanbul Anadolu Yakası: 19.70 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 19.70 TL

Ankara: 19.93 TL

İzmir: 19.89 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 22.01 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.99 TL

Ankara: 22.17 TL

İzmir: 22.25 TL

PETROL OFİSİ

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 19.67 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 19.67 TL

Ankara: 19.88 TL

İzmir: 19.86 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 22.06 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 22.04 TL

Ankara: 22.22 TL

İzmir: 22.32 TL

 akaryakıt fiyatları

OPET

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 19.7 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 19.69 TL

Ankara: 19.94 TL

İzmir: 19.9 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 22.05 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 22.03 TL

Ankara: 22.21 TL

İzmir: 22.31 TL

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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