GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 16:02

Akaryakıtta büyük kampanya! Benzin motorin ve LPG'de rekor indirim!

Akaryakıt fiyatlarında son dönemlerde giderek artan fiyatlar araç sahiplerini kara kara düşündürürken, Halkbank müşterilerine çok cazip ve büyük bir kampanya sunuyor. Araç sahipleri bu kampanya ile Benzin motorin ve LPG'ye rekor indirimlerle sahip oluyor. İşte detaylar..

GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 16:02
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Akaryakıtta büyük kampanya! Benzin motorin ve LPG'de rekor indirim!


Döviz kurlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda giderek yükselen benzin motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerini oldukça fazla zorluyor.

Bu kapsamda Halkbank, müşterilerine çok büyük bir kampanya hazırladı. Halkbank Paraf tarafından milyonlarca ara sahibine yapılan duyuruda akaryakıt veya otogazın indirimli olarak alınabilmesi için bir kampanya düzenlendiği bildirildi.

Halkbank ParafPara'tan akaryakıtta indirim kampanyası



Halkbank Paraf'ın yaptığı duyuruda kampanyanın 1 – 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerli olacağı ve market, akaryakıt ve restoranlarda Parafkart ile yapılan tüm yurt içi 250 TL ve üzerindeki ilk harcamanın ardında her 250 TL ve üzeri harcamaya 20 TL toplamda ise 100 TL ParafPara kazanılacağı kaydedildi. Bu kapsamda ParafKart kullanan kullanıcıların bir sonraki akaryakıt alımlarında 100 TL indirim uygulanacak.

Halkbank ParafPara'tan akaryakıtta indirim kampanyası

Halkbank kampanyasına nasıl katılınır?

Kampanyaya katılabilmek için herhangi bir harcama yapmadan önce Paraf Mobil uygulaması üzerinden kampanyanın içeriğinde yer alan 'Hemen Katıl' butonuna tıklamak yeterli. Dileyen ParafPara kullanıcıları cep telefonlarının mesaj bölümüne ÖDÜL yazarak 3404’e SMS gönderebilirler.

Söz konusu kampanyanın müşteri bazlı olduğu ve bir müşterinin kampanyaya sadece bir kez katılabileceğinin bildirildiği açıklamada kullanıcının en fazla 100 TL ParafPara kazanabileceği aktarıldı. Aynı gün aynı iş yerinden yapılacak olan harcamaların sadece ilkinin kampanyaya dahil olduğunun aktarıldığı açılamada bir kartla kampanyaya katılma işlemi yapıldığında müşterinin tüm kartlarının söz konusu kampanyaya dahil olacağı ifade edildi.

Alışveriş yapılan iş yerinin, sistemlerde kayıtlı olan sektör bilgilerinin doğru olması ile ilgili sorumluluk iş yerine aittir ve duyurunun ardından kazanılan ParafPara puanlar ise işyerinin POS üzerinden yapılaması sonrası günsonu işleminin ardından kazanan işlemin banka sistemine ulaşmasından bir gün sonra sisteme yüklenir.

Açıklamanın devamında;Paraf Debit ve Business kartların yanı sıra ticari kartların ve Parafree kartlarını ile birlikte Halkcardların kampanyaya dahil olmadığı belirtilirken ayrıca ParafPara kullanarak gerçekleştirilen işlemlerin de kampanyaya dahil edilmeyeceği bildirildi.

Kampanya dahilinde kazanılmış olan ParafPara’ların son kullanım tarihi ise 31.08.2022'de sona erdirilecek olup kullanılmayan ParafPara puanlar 01.09.2022 günü geri alınacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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