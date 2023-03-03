GÜNDEM
03 Mart 2023 - 13:40

Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişiyor: Motorinin litresi 91 kuruş artacak!

Şubat ayındaki indirimin ardından, motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 91 kuruş daha artacak.

GÜNDEM
03 Mart 2023 - 13:40
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Akaryakıtta fiyatlar bu gece yarısı değişiyor: Motorinin litresi 91 kuruş artacak!
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Sürücülere kötü haber verildi. 2023'ün ilk gününde başlayan fiyat artışının ardından şimdilerde benzin fiyatları 22 TL, motorin fiyatları ise 24 TL'ye yükseldi. 14 Şubat'ta benzin grubu 1,11 TL, motorin grubu 1,21 TL arttı. 23 Şubat Perşembe gününden itibaren 48 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Benzin indirimlerinin ardından motorin fiyatları 24 Şubat Cuma gününden bu yana litre başına 63 kuruş düştü. LPG'de fiyat değişikliği olmadı.

Motorinin litresi 91 kuruş artacak

MOTORİNİN LİTRESİNE 91 KURUŞ ZAM



İndirimden bir hafta sonra akaryakıt ürünlerinde ilk dalgalanma yaşandı. Motorin grubunun bu gece yarısı itibariyle 91 kuruş artması bekleniyor.Yaşanacak fiyat artışı 04 Mart 2023 saat 00:00'dan itibaren benzin istasyonu fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 20,47 TL

Motorin: 20,67 TL

ANKARA

Benzin: 20,78TL

Motorin: 21,04TL

İZMİR

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 21,12 TL

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