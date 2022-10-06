EKONOMİ
06 Ekim 2022 - 11:01

Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha artıyor..

Brent petrolün varil fiyatı yükselirken akaryakıt fiyatı da artmaya devam ediyor. Bu hafta peş peşe 2 kez zam uygulanan motorine 7 Ekim'den itibaren 1 lira 53 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

EKONOMİ
06 Ekim 2022 - 11:01
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Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha artıyor..


Eylül ayının son haftasında 80 dolara düşen Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun kararının ardından yeniden 90 doları geçti. Ham petrol üretim fiyatlarını Kasım ayına göre 2 milyon varil düşürdü.

19 Eylül tarihinden motorine yapılan indirimin ardından son 3 haftadır fiyatından herhangi bir değişim olmamıştı. Ancak bugün, Brent ham petrolünün 93 dolar seviyelerine yükselmesi ve Rus-Ukrayna savaşındaki şiddeti artırmasıyla birlikte bugün akaryakıta çifte zam uygulaması yapıldı.



Motorin 1 TL 53 kuruş zam

Dün motorininin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzine de 62 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 74 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 39 kuruş zam uygulandı. LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirime gidildi.

Motorine üçüncü zam yolda!

İki gün üst üste gelen zamların ardından akaryakıt fiyatları cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda yarından itibaren 1.53 TL fiyat artışı bekliyor.

6 Eylül 2022 Perşembe akaryakıt fiyatları

Bir litre benzin İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 73 kuruştan satılıyor.

Bir litre mazot İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa yükseldi. Öte yandan motor benzin fiyatı uzun bir aradan sonra 10 liranın altına düştü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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