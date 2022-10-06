Akaryakıtta haftanın üçüncü zammı! Motorin 1 TL 53 kuruş daha artıyor..

Eylül ayının son haftasında 80 dolara düşen Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun kararının ardından yeniden 90 doları geçti. Ham petrol üretim fiyatlarını Kasım ayına göre 2 milyon varil düşürdü. 19 Eylül tarihinden motorine yapılan indirimin ardından son 3 haftadır fiyatından herhangi bir değişim olmamıştı. Ancak bugün, Brent ham petrolünün 93 dolar seviyelerine yükselmesi ve Rus-Ukrayna savaşındaki şiddeti artırmasıyla birlikte bugün akaryakıta çifte zam uygulaması yapıldı.
Dün motorininin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzine de 62 kuruş zam yapılmıştı. Bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 74 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 39 kuruş zam uygulandı. LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirime gidildi.