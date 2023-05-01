Akaryakıtta ibre kırmızıya döndü! 00.00'dan sonra yakıt alan kâr etti: İşte güncen benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz bir gelişme yaşandı! Bu gece yarısından itibaren milyonlarca benzin ve dizel araç sahibine müjdeli haber geldi. Dolar kurundaki durağan seyrin ve brent petrol fiyatlarının düşmesinin etkisiyle, benzine 90 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim, hafta sonu planları yapmak isteyenler için umut oldu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI DUYURULDU
Dolar kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler sonucunda Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki iniş çıkışlar devam ediyor. Gece yarısından itibaren uygulanan indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 Türk Lirasının da altına geriledi. İndirim öncesi 21,20 Türk Lirası olan benzinin litre fiyatı, 90 kuruşluk düşüşle birlikte 20,30 Türk Lirasına geriledi. Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 20,71 Türk Lirası olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,65 Türk Lirası, Ankara'da ise 20,05 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Hafta başında motorine 47 kuruşluk indirim uygulanmış, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise benzin fiyatlarına 13 kuruşluk indirim yapılmıştı.