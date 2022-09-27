EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 17:25

Akaryakıtta iddia edilen indirim rakamı herkesi şaşkına çevirdi! Araç sahipleri 5 TL indirime şoke oldu..

Brent ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ham petrol, durgunluk korkusuyla düşerken bu düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatlarının düşeceği beklentileri arttı. Bu gelişmelerle birlikte benzinde 5 TL indirim olacak iddiası ortaya atılırken bu iddia herkesi şaşkına çevirdi.

EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 17:25
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Akaryakıtta iddia edilen indirim rakamı herkesi şaşkına çevirdi! Araç sahipleri 5 TL indirime şoke oldu..


Petrol fiyatları, pandemi sonrası en zorlu satışlarını yaşayarak dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Düşüşün ardından benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının düşmesi beklendi. Bu beklentilerde ise benzin ve motorinde 5 TL indirim yapılacağı ortaya atılırken bu haberi duyan araç sahipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

akaryakıt 5 TL indirim

Benzin ve motorine 5 TL indirim mi gelecek?



Ham petrol 76dolara ve Brent petrolde 82 dolara kadar düştü. ABD doları, durgunluk korkuları ve daha düşük benzin ve motorin fiyatları beklentileriyle güçlenirken 5TL indirim talepleri gündeme geldi. Sektör temsilcileri ise bu hafta herhangi bir indirim beklenmediğini söyledi.

3 Eylül Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı. 6 Eylül Pazartesi günü ise benzinin litre fiyatına ise 70 kuruş zam gelmişti. Mazot fiyatlarında ise 8 Eylül tarihinde 1,14 ve geçtiğimiz gün 1,76 TL'lik indirim uygulanmıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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