Akaryakıtta litre fiyatları değişti! İstasyona gidene büyük sürpriz: Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları

Akaryakıt fiyatları, özellikle benzin ve motorin litre fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına yapılan ardı ardına indirim haberleri gündeme geliyor. Fed'in sıkı para politikası tutumları ve Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor. Gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha yapılması bekleniyor. Peki, yeni indirimle birlikte benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı kaç TL olacak?
AKARYAKITTA BİR İNDİRİM DAHA! İŞTE 24 ŞUBAT AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ!Dün Brent petrol varil fiyatı, önceki gün 84,30 dolara yükseldikten sonra günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise 09.44 itibarıyla önceki günün kapanışına göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolara geriledi.
PETROL FİYATLARI İÇİN ŞAHİN DURUŞ ETKİSİ
Enflasyon endişelerinin artması ve ABD Merkez Bankası'nın para politikası hakkında belirsizlikler, benzin ve motorin litre fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. Doların değer kazanması, petrol fiyatlarındaki düşüşü desteklerken merkez bankalarının gelecekteki politikaları hakkında endişeler sürüyor. Bu gelişmeler ışığında, birçok ülkede akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri artıyor. ekonomi uzmanları, enflasyonist baskıların artması sonucu Fed yetkililerinin tutumlarında daha "şahin" bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekerek, Fed'in yarın yapacağı toplantıda alacağı kararların piyasalar açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Toplantı tutanaklarının, gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin yön gösterici olacağı öngörülüyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM HABERİ VAR MI?
Pompalardaki satış fiyatlarına yansıyan bir gelişmeyle gece yarısından itibaren benzin fiyatında 48 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Bu indirim, akaryakıt fiyatlarında önde gelen hareketlilik olan benzin ve motorinde yaşanan düşüşlere devam edilmesi anlamına geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, motorin fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatı 63 kuruş indirimle satışa sunulacak. Bu indirimin sebebi ise uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarında düşüş ve döviz kurlarındaki istikrarlı seyir olarak açıklandı. Sürücülerin ve taşımacılık sektörünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarındaki bu düşüş, yakıt maliyetlerinin azalması anlamına geliyor. GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorin fiyatlarıİstanbul 21.24 TL
Ankara 21.60 TL İzmir 21.65 TL Benzin fiyatları
İstanbul 20.48 TL
Ankara 20.80 TL İzmir 20.76 TL