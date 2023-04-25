Akaryakıtta tabela değiştirten indirim! Saat 00.01'den sonra depoları fulleyin!

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle aracını kullanamayan vatandaşlar için yeni bir kampanya müjdesi geldi. Peki akaryakıt indirimi şartları nedir? Nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKARYAKIT İNDİRİMİ İÇİN SON GÜNLERSon dönemlerde akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşın avantajlı alışveriş yapabilmesi için ING Bank yeni bir kampanya başlattı. Akaryakıt kampanyası 15 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. ING kredi kart ile 1 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında Petrol Ofisi istasyonlarında farklı günlerde dört kez 250 TL ve üstü harcamalar sonrasında 50 TL indirim kazanılacak. Kampanyadan faydalanabilmek için alışverişlerin tek seferde ve farklı günlerde yapılması gerekiyor. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üstü alışverişlerden sadece biri kampanyaya dahil edilecek.
ING Pegasus BolBol kart, Ing Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Bonus Kart kampanyaya dahil olacak ancak ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kazanılan 50 TL indirimler 22 Mayıs tarihine kadar müşterilerin kartlarına yansıtılacak. Kampanyadan bir müşteri en fazla 50 TL indirim kazanabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için alışveriş ödemelerinin Garanti BBVA POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Kampanya katılımları için 2205 numarasına POAS yazarak göndermek gerekiyor. Kampanya katılımı için her mesaj tarife üstünden bir kısa mesajla ücretlendirilecek. Taksitli işlemler, bonus kullanımı, sanal POS kullanımı, sanal kart işlemleri, mail order işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek.