Akaryakıtta tarife değişiyor! 00.00'dan sonra depoları fulleyin: Dev indirim açıklandı!

LPG indirim zamanı belli oldu. LPG'de büyük indirim gerçekleşecek. İndirimin ne kadar olacağı da duyuruldu. Depoları doldurun uyarısı geldi. LPG'de indirim ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
LPG'YE BÜYÜK İNDİRİM!LPG'de indirim haberi geldi. Depoları doldurmadan önce indirimin gelmesi beklenmelidir. LPG için indirim tarihi ve saati belirlendi. İndirim 2 TL 4 kuruş olacaktır.
Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Gece yarısından sonra LPG'de indirim gerçekleşecek. Araç depolarını doldurmadan önce indirim beklenmelidir. 2 TL 4 kuruş indirim gerçekleşecektir. İndirimin uygulanması üzerinden LPF fiyatı 10 TL altına düşecektir. Brent Petrol fiyatlarında gerçekleşen hareketlilik ve dolar kurunda yaşanan artış sebebi ile akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanmaktadır. Benzine gelen zam, indirim haberleri gündemde yer almaktadır. Yeni gelen indirim ile birlikte LPG fiyatlarında düşüş yaşandı. Gece yarısı itibari ile pompa fiyatlarında indirim olacaktır. 3 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İSTANBUL ili için akaryakıt fiyatları: -Anadolu yakasında bir litre benzin: 21,32 TL -Motorin 1 litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL -LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL -Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL -İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 20,5 TL -LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 12,09 TL ANKARA ili akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı: 21,73 TL Motorin: 20,9 TL LPG (OTOGAZ) : 12,10 TL İZMİR ili akaryakıt fiyatları: Benzin: 21,74 TL Motorin: 20,99 TL LPG : 11,88 TL