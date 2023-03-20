









81 İLDE GEÇERLİ OLACAK YENİ AKARYAKIT VE POMPA FİYATLARI







Akaryakıtta tarife değişti! Saat 00.00'a kadar depoyu dolduran kazanır: Yeniden o fiyata çıkıyor. Geçen hafta %7 oranında gerileyen brent petrolün fiyatları için peş peşe indirim haberini de getirmişti. Fakat petrol fiyatlarındaki bu düşüklüğün yerini yeniden yükselişe bırakacağı söyleniyor. Nedeni ise dolar kurundaki yükseliş olacak. Bu gece itibariyle dolar kuru yükseldikçe brent petrol fiyatları düşecek. Şimdi sırada 20 Mart 2023 Pazartesi benzinin fiyatı ve mazotun litre fiyatı var. Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yaşanacak akaryakıt fiyatlar ve zam oranları ve diğer detaylar...Geçtiğimiz haftada Amerika Birleşik Devletlerinde 3 banka iflas etmişti. Bankaların iflas kararları sonrası sarsılan piyasalarda, İsviçre'nin en büyük 2. bankası olan Credit Suisse hisselerinde yaşanan rekor kayıpta satışların hızlanmasına neden olduğu ve petrol fiyatlarının sert olarak gerilediği belirtilmişti. Bu gelişmeler yurt içindeki akaryakıt fiyatları için 2 günlük indirimler şeklinde fiyatlara yansıtıldı. Fakat daha sonra sektör yetkilerinden elde edilmiş olan bilgilere göre motorinin litre fiyatında bu gece zam olacağı haberi geldi. Bu gece zam bekleniyor. İşte tüm illerde uygulanacak benzin, mazot fiyatı ve akaryakıt pompa fiyatları…15 Mart tarihinde 71 kuruş, 17'sinde 1,34 TL olmak üzere toplamında 2,05 TL indirim yapılmış olan motorin fiyatları, son bir yılın en alt seviyesinde olarak 20 TL'nin altına kadar inmişti. Fakat sonrasında dolarda yaşanan yukarı yönlü çıkış ve seyir nedeniyle mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı belirtiliyor.