Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bugün akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim onaylandı. Ancak Pazartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında bir artış bekleniyor. LPG'de (Otogaz) ise bir indirim yapılacağı açıklandı. Petrol fiyatlarında hafta içi %5'ten fazla bir düşüş yaşanırken hem dizel hem de benzin gruplarında indirimli tarife uygulandı. Bu habere sevinen araç sürücüleri 6 Eylül Salı günü fiyatların tekrar değişeceği açıklamasını duyunca yeniden hüzne boğuldu.
EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 17:29
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam
Petrol piyasasında son günlerde yaşanan artış sonrası akaryakıt ürünlerinin fiyat sürücüler, akaryakıta gelecek yeni zamla yenide hüzne boğuldu.
EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 17:29
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