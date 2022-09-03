Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam













Benzin ve motorine 6 Eylül'de yeni zam!

3 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları

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İzmir

Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bugün akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim onaylandı. Ancak Pazartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında bir artış bekleniyor. LPG'de (Otogaz) ise bir indirim yapılacağı açıklandı. Petrol fiyatlarında hafta içi %5'ten fazla bir düşüş yaşanırken hem dizel hem de benzin gruplarında indirimli tarife uygulandı. Bu habere sevinen araç sürücüleri 6 Eylül Salı günü fiyatların tekrar değişeceği açıklamasını duyunca yeniden hüzne boğuldu.Pazartesi gece yarısından itibaren motorine 70 kuruş, benzine 56 kuruş zam yapılması bekleniyor. Fiyatların 6 Eylül'den itibaren pompaya yansıması beklenirken diğer taraftan LPG fiyatına 42 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.Bir litre motorin 24,52 lira. Benzin litresi 18,66 lira.Bir litre motorin 24,65 lira. Benzin litresi 18,81 lira.Bir litre motorin 24,67 lira. Benzin litresi 18.79 lira.