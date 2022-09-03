EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 17:29

Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam

Petrol piyasasında son günlerde yaşanan artış sonrası akaryakıt ürünlerinin fiyat sürücüler, akaryakıta gelecek yeni zamla yenide hüzne boğuldu.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 17:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akaryakıtta yükseliş beklentisi: 6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam


Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bugün akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim onaylandı. Ancak Pazartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında bir artış bekleniyor. LPG'de (Otogaz) ise bir indirim yapılacağı açıklandı.

Petrol fiyatlarında hafta içi %5'ten fazla bir düşüş yaşanırken hem dizel hem de benzin gruplarında indirimli tarife uygulandı. Bu habere sevinen araç sürücüleri 6 Eylül Salı günü fiyatların tekrar değişeceği açıklamasını duyunca yeniden hüzne boğuldu.



6 Eylül'de benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine 6 Eylül'de yeni zam!

Pazartesi gece yarısından itibaren motorine 70 kuruş, benzine 56 kuruş zam yapılması bekleniyor. Fiyatların 6 Eylül'den itibaren pompaya yansıması beklenirken diğer taraftan LPG fiyatına 42 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

3 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Bir litre motorin 24,52 lira.

Benzin litresi 18,66 lira.

Ankara

Bir litre motorin 24,65 lira.

Benzin litresi 18,81 lira.

İzmir

Bir litre motorin 24,67 lira.

Benzin litresi 18.79 lira.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu:
İslam Memiş, dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulundu: "Rekora gidecek"
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'
Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti
Kripto para piyasası sallantıda! Avax coin düşüşe geçti
Kimyager kızlar tarlaya indi, verim arttı
Kimyager kızlar tarlaya indi, verim arttı
Son Haberler
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...