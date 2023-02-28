Akasya Durağı'nın Ali Kemal'iydi! Onu hiç böyle görmediniz: Yıllar sonra ortaya çıktı













Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri çaycı Ali Kemal'in son hali, izleyicileri şaşırttı! Ateş Fatih Uçan, popüler dizide canlandırdığı karakterine kıyasla yıllara meydan okuyor. Uçan'ın son görüntüsünü görenler, aynı fikirde olduklarını dile getirdiler. Akasya Durağı, unutulmaz diziler arasında yerini koruyor ve oyuncuları da son halleriyle büyük ilgi görüyor. Ateş Fatih Uçan, 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan bu popüler dizide çaycı Ali Kemal karakteriyle hafızalara kazınmıştı.Hayranları, ünlü oyuncunun son fotoğraflarına "Hiç değişmemişsin", "Uyy Nuri babacuum", "Ali Kefal", "Akasya Durağı yeniden başlasın", "Dikkat et Narin gibi bu da dövmesin", "Hala aynısın abi" gibi yorumlar yapıyorlar. Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978'de Erzurum'da doğdu ve eşiyle yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sık sık eşiyle fotoğraf paylaşan ünlü isim, bazı paylaşımlarında "Daim ol karıcığım gamzenin çukurunda öleyim", "Tüm başarılarımın sırrı Hülya’m", "Çiçek bahçesi kokuna kurban olurum" gibi romantik mesajlar veriyor. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Avanak Dedektör, Heredot Cevdet Saati ve Uzaklarda Arama gibi yapımlarda da rol aldı.