Akaryakıt fiyatları için uygulanan indirimler sonrasında brent petrolün varil fiyatında yaşanan yükselme ve döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik ile birlikte motorinin litre fiyatına zam yapılmıştı. Yeni bir zam haberi de benzin için gelirken akaryakıt ürünlerine yapılan indirimlerin sürecinin kısa sürdüğü anlaşıldı. Motorinin litre fiyatında geçtiğimiz gün yapılan zam sonrası gece yarısı benzinin litre fiyatına da 1 lira 10 kuruş zam uygulandı. Dün benzinin pompa satış fiyatına gelen zammın hemen ardından motorinin pompa satış fiyatında da yeni bir zam geleceği öğrenildi.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 15:09
Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor
Brent petrolde yaşanan yükseliş trendi akaryakıt ürünlerinde yeniden zam beklentisini oluşturdu. Yeni zamlı fiyatların ise Pazartesi günü belirleneceği bilgisine ulaşıldı.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 15:09