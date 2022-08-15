GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 15:09

Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor

Brent petrolde yaşanan yükseliş trendi akaryakıt ürünlerinde yeniden zam beklentisini oluşturdu. Yeni zamlı fiyatların ise Pazartesi günü belirleneceği bilgisine ulaşıldı.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 15:09
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Akatyakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Fiyatlar yeniden artıyor


Akaryakıt fiyatları için uygulanan indirimler sonrasında brent petrolün varil fiyatında yaşanan yükselme ve döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik ile birlikte motorinin litre fiyatına zam yapılmıştı. Yeni bir zam haberi de benzin için gelirken akaryakıt ürünlerine yapılan indirimlerin sürecinin kısa sürdüğü anlaşıldı.

Motorinin litre fiyatında geçtiğimiz gün yapılan zam sonrası gece yarısı benzinin litre fiyatına da 1 lira 10 kuruş zam uygulandı. Dün benzinin pompa satış fiyatına gelen zammın hemen ardından motorinin pompa satış fiyatında da yeni bir zam geleceği öğrenildi.



Pazartesi günü motorine yeni zam

Pazartesi günü motorine yeni zam !

Akaryakıt ürünleri için gelen peş peşe indirimler sonrası Brent Petrol'ün varil fiyatının tekrar 100 dolara çıkması ve aynı zamanda dolar kurunda yaşanan yükseliş trendi motorinin litre fiyatında 81 kuruş zam uygulanmasına neden olmuştu. Motorine yapılan zammın hemen ardından ise benzinin litre fiyatına da 1 lira 10 kuruş zam uygulandı.

Akaryakıtta yapılan indirimlerin ardından araç sahipleri az da olsa rahat bir nefes almışken gelen zam haberleri sürücüleri oldukça fazla üzdü. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 15 Ağustos Pazartesi gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı öğrenilirken zammın 16 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Pompa fiyatlarına yansıyacak olan zammın ardından ise İstanbul'da ortalama olarak 23,23 TL'den satışa sunulan motorin fiyatı 24,44 TL’ye yükselirken, Ankara'da 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL'den satılacağı tahmin ediliyor. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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