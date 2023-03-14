Akatyakıtta pompa fiyatları yenileniyor: Motorinin litresine 71 kuruş indirim!

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü düşüş eğilimi iç piyasada akaryakıt ürünlerine yansımaya başladı. Bu gece yarısı, akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatları yeniden değişecek. Bu kapsamda motorinin litresi 71 kuruş daha az olacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı öğrenildi.
BRENT PETROL 79 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ABD ve Çin'deki petrol talebine yönelik belirsizlikler, Brent ham petrolündeki düşüşü baskıladı. Düşen petrol fiyatları iç piyasada akaryakıt ürünlerine yansımaya başladı. Bu kapsamda motorinin litresine 71 kuruşluk bir indirim sunulacak.