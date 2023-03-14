Akatyakıtta pompa fiyatları yenileniyor: Motorinin litresine 71 kuruş indirim!







BRENT PETROL 79 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR











Petrol fiyatlarında aşağı yönlü düşüş eğilimi iç piyasada akaryakıt ürünlerine yansımaya başladı. Bu gece yarısı, akaryakıt ürünlerinin pompa fiyatları yeniden değişecek. Bu kapsamda motorinin litresi 71 kuruş daha az olacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı öğrenildi.Geçen hafta yüzde 4 düşen Brent ham petrolü, yeni haftaya doğru düşüşünü sürdürüyor. 14 Mart 2023 sabahı uluslararası piyasalarda Brent Petrol 79 dolar civarında işlem görmeye başladı.Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ABD ve Çin'deki petrol talebine yönelik belirsizlikler, Brent ham petrolündeki düşüşü baskıladı. Düşen petrol fiyatları iç piyasada akaryakıt ürünlerine yansımaya başladı. Bu kapsamda motorinin litresine 71 kuruşluk bir indirim sunulacak.