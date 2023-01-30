Akbank çıldırdı! Emeklilere tamı tamına 7 bin TL geri ödemesiz para takviyesi! Cebi boş giren tomar tomar parayla çıkacak

Akbank nakit sıkıntısı çeken emekli müşterileri için yeni bir kampanyaya imza attı. Akbank'ın yeni kampanyasına göre şartları taşıyan bütün emekliler 20 bin TL kredi
almaya hak kazanacak. Peki bu şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ KREDİSİ
Akbank emekli olup nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara maaşlarına göre ödeme planı yaparak 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Belirlenen şartları taşıyan bütün emekli vatandaşlar uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla birlikte kredilerini Akbank'tan alabilecek.
AKBANK EMEKLİ KREDİSİ FAİZLERİ
Akbank emekli vatandaşların zamlardan sonra yetinemediklerini ve nakit sıkıntısı çektiklerini düşünerek yeni bir kredi kampanyası başlattı. Birçok banka vatandaşın yüzünü güldürmek için uygun faizli kredi paketleri sunarken bir kredi haberi de Akbank'tan geldi. Akbank'ın yeni kredi duyurusuna göre şartları taşıyan bütün emekliler uygun faiz oranları ve maaşlara göre hazırlanan ödeme planlarıyla kredi çekme imkanı yakalayacak. Çekilen kredi emeklinin maaşına göre ayarlanacak ve ödeme planı da bu doğrultuda yapılacak. Akbank müşterisine verdiği krediden herhangi bir kesinti yapmadan direkt olarak hesaba aktaracak.
AKBANK EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI
Akbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların uygun faizden yararlanmaları için maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 sene boyunca bankadan alma sözü vermeleri gerekiyor. Maaş taşıma işlemlerinin faiz oranlarında değişiklik yapma ihtimali üstünde de duruluyor. Akbank emeklilere verilen krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden başvuru yapabildiği gibi en yakın şubeye giderek kimlik numaraları ile birlikte de başvuru yapıp sonucu öğrenebiliyor.