Kredi
22 Ocak 2023 - 18:15

Akbank daha ne yapsın! 30.000 TL'ye kadar tomar tomar para verecek! Şimdi alan Nisan'da ödeyecek! Başvuru şartları açıklandı

Akbank tarafından yapılan bir açıklamada banka müşterilerine üç ay vadeli kredi verileceği bildirildi. 30 bin lira tutarındaki kredi başvurularının detayları da bankalar tarafından ayrıca açıklanırken başvuru sırasında herhangi bir evrak istenmediği de bildirildi. İşte, Akbank'ın 30.000 TL'lik kredi kampanyası hakkında detaylı bilgiler..

Kredi
22 Ocak 2023 - 18:15
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Akbank daha ne yapsın! 30.000 TL'ye kadar tomar tomar para verecek! Şimdi alan Nisan'da ödeyecek! Başvuru şartları açıklandı
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Akbank, müşterileri için kaçırılmaz bir kredi kampanyası hazırladı. Kampanya hakkında yapılan açıklamada ise hazırlanan kredi paketlerinin uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri içerdiği belirtildi. 3 ay vadeli ihtiyaç kredisinde onay alan tüm Akbank müşterileri 3 ay ödemesiz kredi kampanyasından yararlanabilirler.

Akbank 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi

EVRAKSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ



Akbank müşterileri banka şubesine gitmeden internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirler. Müşterilerden 30.000 TL'lik bir kredi provizyonu imzalamaları veya herhangi bir evrak sunmaları istenmemektedir.

Çalışan müşterişer ise başvuruları sırasında yanlarında SGK hizmet dökümü ile birlikte bir önceki ay verilerini içerien bir maaş bordrosunu bankaya ibraz ederek başvuruda bulunmalıdır. Devlet memurları için istihdam belgesi ve gelir belgesi yeterlidir. İhtiyaç kredileri, bu şartlar kapsamında kredisi onaylananlar için özel olarak oluşturulmuş bir amortisman planı ile sunulmaktadır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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