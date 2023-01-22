Akbank daha ne yapsın! 30.000 TL'ye kadar tomar tomar para verecek! Şimdi alan Nisan'da ödeyecek! Başvuru şartları açıklandı

Akbank, müşterileri için kaçırılmaz bir kredi kampanyası hazırladı. Kampanya hakkında yapılan açıklamada ise hazırlanan kredi paketlerinin uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri içerdiği belirtildi. 3 ay vadeli ihtiyaç kredisinde onay alan tüm Akbank müşterileri 3 ay ödemesiz kredi kampanyasından yararlanabilirler.
EVRAKSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank müşterileri banka şubesine gitmeden internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirler. Müşterilerden 30.000 TL'lik bir kredi provizyonu imzalamaları veya herhangi bir evrak sunmaları istenmemektedir. Çalışan müşterişer ise başvuruları sırasında yanlarında SGK hizmet dökümü ile birlikte bir önceki ay verilerini içerien bir maaş bordrosunu bankaya ibraz ederek başvuruda bulunmalıdır. Devlet memurları için istihdam belgesi ve gelir belgesi yeterlidir. İhtiyaç kredileri, bu şartlar kapsamında kredisi onaylananlar için özel olarak oluşturulmuş bir amortisman planı ile sunulmaktadır.