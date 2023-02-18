Akbank duyurdu başvurular sel oldu! 24 ay vadeli uygun faizli krediyi başvuran kullanacak! Tamı tamına 77.000 TL nakit ödeme için acele edin

Akbank'ın başlattığı yeni kampanya kapsamında vatandaşlara 77.000 TL kredi verilecek. Akbank, resmi internet sitesinde yapmış olduğu duyuruda, vatandaşlara uygun faiz oranları ve 24 ay vade fırsatıyla 77.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaş hesabı aracılığıyla başvuruda bulunarak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız hızlıca bu kredi işlemini gerçekleştirebilecek ve paranızı hesabınızda görebileceksiniz. Acil nakde ihtiyacınız olması halinde 77.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Akbank başvuru koşullarına uygun bir olmanız halinde kredi ödemelerinizi uygun faiz oranlarıyla alabileceğiniz bir kampanya hazırladı. 77.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyor ve banka şartlarını karşıladığınızı düşünüyorsanız, işlemlerinizi tamamlamak için bu bankadan kimlik numaranız üstünden yapılacak olan sorgulamayla beraber anında ödeme alabilirsiniz.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?
Akbank'ın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kapsamında, başvuruda bulunarak nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi puanları uygun olması halinde kredi ödemesinden yararlanabiliyor. T.C. kimlik numaranızla yapılacak olan sorgulamada, kredi puanı 1.500 ve üstü olan herkes, ihtiyaç kredisine başvuru yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman banka, kısa süre içerisinde tarafınıza başvuru sonucunu ileterek, cep telefonunuza gönderilecek mesajla beraber ne kadar tutara onay geldiği iletmektedir. Ayrıca kısa mesaj ile de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank'a kısa mesajla beraber ihtiyaç kredisinde bulunmak istiyorsanız, kredi yazarak boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı ve 77.000 rakamını 44 25 numarasına yollamanız durumunda kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada hangi tutarda kredi ödemesi alabileceğiniz hakkında bilgiler görebilirsiniz.