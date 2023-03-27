Akbank emeklilere son jestini yaptı! O tarihe kadar başvuru yapanlara rekor emekli promosyonu geliyor: Bu rakama kimse hayır diyemeyecek!

Akbank, emekli promosyonları için önemli bir güncelleme yaparak emeklilere çifte bayram sevinci yaşatacak. Milyonlarca emeklinin takip ettiği konulardan biri olan emekli promosyon rakamlarında rekabetin yüksek olduğu bankalar arasında yer alan Akbank, Mart ayında emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre 4.200 TL ile 7.000 TL arasında değişen promosyon ödülleri sunuluyor. Ayrıca kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kredi kartı sahibi olacak SGK emeklileri, 12 ay boyunca en az 1.000 TL harcama yapmaları karşılığında 1.500 TL chip-para ödülüne de hak kazanıyorlar. Bu sayede emekliler toplamda 8.500 TL ödül fırsatından yararlanabiliyorlar. Promosyon başvuruları Akbank Mobil, İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabilirken, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar ise emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihlerini Akbank olarak belirtebilirler.
Eğer SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olmayı planlıyorsanız, emeklilik başvurusunu e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne yaparken Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'ni doldurmanız gerekiyor. Bu belgede maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirlemek için Akbank'ı seçebilirsiniz. Akbank, emekli maaşı alan müşterilerine özel promosyonlar ve avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, detaylı bilgilere Akbank'ın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.