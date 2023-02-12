Akbank emeklilere yeşil ışık yaktı! En yüksek emekli promosyonunu alabilirsiniz: Yapılması gereken tek şey!

Emekli vatandaşlar internet üzerinden merakla güncellenen promosyon tutarlarını araştırıyor. Bankalardan peş peşe yeni promosyon tutarları açıklanırken bir haber de Akbank'tan geldi. Peki Akbank emekli promosyon tutarları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK YENİ PROMOSYON TUTARLARIAkbank emekli promosyon tutarlarında değişiklik yaptığını duyuran ilk bankalar arasına girdi. Bankanın güncellenen tutarlarına göre; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 200 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 850 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 250 TL; 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar 7 bin TL emekli promosyonundan faydalanacak.
Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşların Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına emeklilik dilekçelerini verirken banka tercihini Akbank olarak belirtmesi gerekiyor. SSK ya da Bağ Kur emeklisi vatandaşlar e-Devlet üzerinden ya da SGK İl- İlçe Müdürlükleri üzerinden emeklilik başvurusu yaparken Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka seçimi olarak Akbank belirtebilirler. Akbank emekli promosyonu ile ilgili diğer tüm detaylar internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.