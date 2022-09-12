EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:12

Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!

Bankaların emekli maaşı promosyonlarındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer Akbank tarafından yapılan açıklama sonrası emekli vatandaşların yüzü gülecek. Peki, Akbank ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek? İşte Akbank’tan emekli maaşını alacaklara dudak uçuklatıcı promosyon ödemesi….

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 12:12
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Akbank emeklinin yüzünü güldürmeye devam ediyor! Promosyon ödemelerinde başı çekiyor! Promosyonunda rakamı yukarı taşıdı!


Akbank, yeniden 7500 TL tutarında emekli maaşını kendi bünyelerine maaşını taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Emekli maaş promosyonu kampanyaları artık bankalar arasında bir yarış haline geldi. Bu yarış Eylül ayına da sarkarken Akbank, kampanyayı sonlandırdığını duyurmuştu. Fakat bu karardan vazgeçildi. Akbank, emekli maaş promosyonuyla ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Akbank’tan Emeklilere Dudak Uçuklatacak Promosyon Ödemesi!

Akbank, daha öncelerde maaşını kendi bünyesine taşıyan emeklilere 7500 TL tutarında ödeme yapacağını açıklamıştı ve bunun ardından bankaya yoğun bir talep oldu. Akbank bunun ardından yaptığı bir açıklamada Eylül ayı itibariyle bu kampanyayı sonlandıracağını duyurmuştu. Ancak bu konuya ilişkin bankadan yeni bir güncelleme haberi geldi. Akbank tarafından güncellenen açıklamada emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyanlara büyük bir haber geldi. Banka tekrardan kendi bünyesine maaşını taşıyanlara 7500 TL tutarında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.



Akbank Emekli Promosyonu

30 Eylül 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşterilere 7000TL’ye kadar verilecek olan promosyona ek olarak kampanya kapsamında 2 adet fatura talimatına 250 TL ve ilk defa Axess veya Wings alacak müşterilere toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL chip-para fırsatı verilecek. Bunun yanı sıra maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolaylık banka müşterisi olunabilecek.

Akbank Emekli Promosyonu

Yapılan kampanya kapsamında verilecek olan promosyonlardan yararlanabilmek için emekli müşterinin SGK emekli maaşını 3 sene boyunca Akbank’tan almayı kabul ederek anlaşma imzalaması gerekiyor. Aylık net geliri 1500 TL’ye kadar olan emekliler için 500 TL, promosyon ve 4150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5.175 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6.250 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank Emekli Promosyonu

Bunlara ek olarak, Akbank bankası, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan iki gün önce hesaplarından para çekebilme fırsatı da verecek. Banka tarafından emekli maaşını alan müşterilere %0 faizle maaşları yatmadan artı para kredisi verilecek. Bu da emekli vatandaşlar için bulunulmaz bir fırsat.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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