Finans
21 Şubat 2023 - 23:15

Akbank emekliye bayram ettirecek! Tek seferde tek işleme: Tam 7000 TL hesapta!

Akbank Emekli Promosyon Rakamlarını Artırıyor. Emeklilerin Hesaplarına 7.000 TL'ye Kadar Para Yatırılacak

Finans
21 Şubat 2023 - 23:15
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Akbank emekliye bayram ettirecek! Tek seferde tek işleme: Tam 7000 TL hesapta!
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Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından Akbank, emekliler için yeni promosyon rakamlarını açıkladı. Banka, 5.500 TL ve üzeri maaş alan emekli vatandaşlar için promosyon ödemelerini artırdı. Emeklilerin hesaplarına yatırılacak yeni promosyon ücretleri şu şekilde:

0-3.499 TL arasında maaş alan emekliler için 4.200 TL



3.500-7.499 TL arasında kazanan emekliler için 4.850 TL

7.500-9.999 TL arasında kazanan emekliler için 6.250 TL

10.000 TL ve üzeri kazanan emekliler için 7.000 TL.

Akbank'ın promosyonları sadece yeni emekliler için değil, mevcut emekliler için de geçerli. Banka, müşterilerine banka ile 3 yıllık maaş sözleşmesi yapmaları için teşvik edici promosyonlar sunuyor. Promosyon ödemesi 3 yıl boyunca peşin olarak yapılıyor ve hesaplara yatırılıyor.

akbank

Akbank'ın Emekli Promosyonuna Nasıl Başvurulur?

Akbank'ın emekli promosyonuna emekliler banka şubesinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından başvurabiliyor. Ancak promosyon ödemesini alabilmek için emeklilerin banka ile 3 yıllık maaş sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliler maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt ettikleri takdirde promosyon ödemesi 3 gün içinde hesaplarına yatırılacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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