Akbank gemileri yaktı! Mobil uygulamayı indiren 4 dakikada 20.000 TL'yi kapacak! O detaya dikkat çekildi!

Akbank, mobil uygulamasını indiren ve Akbank kasasını boşaltmaya kararlı olan tüketicilere, faizsiz ve anında 20 bin TL'ye kadar destek sunuyor. Gün geçtikçe artan geçim sıkıntılarına karşı duyarlı olan Akbank, maaş zamlarının bile yeterli gelmediği tüketicilere destek olmak için mart ayı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar arasında mevcut müşterilerine yönelik kart kampanyaları da yer alırken, potansiyel müşteriler için de yeni kampanyalar düzenlendi. Banka, kampanyalarının ay sonuna kadar geçerli olacağını belirtti ve detayları da açıkladı. Akbank, mart ayı boyunca bünyesine yeni müşteriler kazandıran herkese bütçe desteği sağlayacak ve yeni ürünleri olan kart ve kredi kampanyalarını da sunmaya başladı. Bu yeni kampanyalar, bankanın büyük ilgi görmesine neden oldu.
Akbank, tüketicilerin bütçelerinin daralmasıyla birlikte her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kampanya destekleri sunmaya devam ediyor. Mart ayına hızlı bir giriş yapan banka, mevcut müşterilerine çeşitli kategoriler altında avantajlı kampanyalar sunarken, aynı zamanda yeni müşterilerini de unutmuyor. Ay sonlarını daha rahat bir şekilde geçirmeyi hedefleyen tüketiciler için iki yeni kampanya düzenlediğini belirten banka, bu kampanyaların detaylarını paylaştı. Akbank, kaliteli hizmetini potansiyel müşterilerinden esirgememek adına biri kart diğeri kredi kampanyası olan faizsiz desteklerini duyurdu. Banka, yeni müşterilerinin bütçelerini 20 bin TL'ye kadar destekleyeceğini açıkladı ve kampanyaları için son başvuru tarihini 31 Mart olarak belirledi.
Akbank, Mart ayında duyurduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasının son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu açıkladı. Ancak, banka bu kampanyadan yalnızca yeni müşterilerinin yararlanabileceğini belirtti. Banka, kampanya kapsamında 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli nakit desteği sağlayacağını ve vade sayısını 12 ay olarak belirledi. Ayrıca, Akbank yeni müşterilerine özel bir başka kampanya daha düzenledi. Banka, ilk kez Akbanklı olan ve bir kredi kartı ürününe başvuran tüm yeni müşterilerine 6 ay azami vadeli yüzde 0 faizli taksitli nakit avans desteği vereceğini duyurdu. Bu kampanyada da üst limit 10 bin TL olarak belirlendi ve zor günlerde tüketicilere destek olmayı hedeflediği açıklandı.