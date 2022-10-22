Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam duyanları şaşkına çevirdi!

AKBANK, EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON RAKAMINI GÜNCELLEDİ





Bilindiği gibi Temmuz ayında maaşlara yapılan zamlar sonrası emekli maaş promosyon miktarları da aynı oranda artırılmıştı. 500, 600 ve 700 TL olan emeklilik teşvik ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye yükselmişti. Ekim ayında birçok banka kampanyalarını yeniledi. Emekliler; 1 Ekim - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında emekli maaşlarını bankaya yatırarak ve 3 yıl süreyle bankadan maaş almayı taahhüt ederek 7.000'e kadar olan emeklilik promosyonlarından yaralanabiliyorlar.Türkiye'de emeklilik promosyon yarışmasını başlatan Akbank, 1 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'de sona eren emeklilik promosyon başvurusunu bir ay daha uzattı. Akbank, maaşlı emeklilere 7 bin 500 lira destek vermeye devam edecek. Banka daha önce aldığı bir kararla bu desteği 3500 liraya indirmişti. Akbank'ın kararında diğer bankaların reklam kampanyalarına devam etmesi etkili oldu. İş Bankası'nın kısa süre önce 7.500 liraya, ING ve TEB'in bu rakamı 8.000 liraya yükseltmesiyle Akbank, kampanyayı bir ay daha uzattı. Akbank'tan üç yıl süreyle SGK emekliliği almayı taahhüt edilmesi tek şart olarak sunulmaktadır.