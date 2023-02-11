Akbank hesabı olanlar dikkat! Duyuru geldi, o kişiler ödeme alabilecek!

Emekli aylıklarına yapılan zamdan sonra birçok promosyon ödemeleri de peşinden geldi. Bankalar emekli olmuş vatandaşlar için durmadan çalışıyor. Bu bankalardan bir tanesi de Akbank olmuştur. Emekli olmuş vatandaşlarımız için özel olan 100.000 TL'ye başvuranlar ödemelerini anında alıyor. Akbank emekli olmuş vatandaşlarımıza özel yeni hazırladığı kampanya ile 100.000 TL ödemede bulunuyor. Emekli ödemeleri 100.000 TL'ye kadar yapılacak. Akbank yeni kampanyasına başvuruda bulunanlara kredi
ödemelerini aynı gün içerisinde yapacağını duyurdu. Emeklilerin yüksek promosyon oranları sebebiyle tercih etmiş olduğu bankaların ilk sırasında yer alan Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyayla beraber 100.000 TL nakit ödemede bulunuyor.
Emekli vatandaşlarımıza belgesiz 100.000 TL ödeme desteğinde bulunulacağını Akbank duyurdu. Emekli kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin yüksek limitli bu krediden yararlanması için ilk olarak banka müşterisi olması gereklidir. Banka müşterisi olmuş emekliler 100.000 TL'ye kadar olan kredilerini anında gelir belgesi olmayacak bir şekilde alabiliyor.
EMEKLİ KREDİSİ AKBANK BAŞVURU ŞARTLARI
Akbank'ın başlatmış olduğu "Emekli Kredisi" çerçevesinde emeklilere uygun faiz oranı işlemleri gerçekleştirerek 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilebiliyor. Akbank müşterisi olan emekliler maaş hesapları kapsamında işlemlerini hızlı ve kolay bir biçimde Akbank Direkt uygulamasıyla gerçekleştirebilir. Yüksek limitli krediler için Akbank gelir belgesi aranmadan emekli maaş hesabına 100.000 TL'ye kadar ödemelerde bulunuyor. Önemli olan tek şey Akbank emekli kredisi için maaş müşterisi olunması haricinde bankalarla avukatlık ya da icralık olunmaması. Bu durumda olmayan tüm emekliler, Akbank 100.000 TL kredi desteğinden yararlanabilmektedir.
AKBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU
Akbank emekli kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin özellikle farklı bankalara olan borçlarını kapamaları için de destek sunulmaktadır. 24 ila 36 ay vade fırsatlarıyla kredi paketlerinden yararlanarak emekli vatandaşlar 100.000 TL ödeme almaktadır. Akbank emekli kredisi kullanacak vatandaşların aynı zamanda ilk taksit ödemesini 90 gün yani 3 ay erteleme yapma olanağı da bulunmaktadır. Akbank emekli kredisi için Akbank Direkt üzerinden başvuru yapılabilir, emekli promosyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olarak ödeme tablolarına erişebilirsiniz. Akbank Direkt aracılığıyla ya da bizzat şube üzerinden başvuracağınız Akbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar başvurularının onaylanması halinde aynı gün içerisinde diledikleri zaman kredilerine ulaşabilmektedir. Yapılan ödemeler emekli maaşı Akbank'ta bulunan kişiler için 90 gün ertelenerek ödemeye başlanılabilir. İlk 3 ay ödemeden ve daha sonra uygun faizli bir biçimde ödenebilen 100.000 TL ödemeden tüm emekliler yararlanabilir.