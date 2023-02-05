Akbank hesabı olanlara müjde! Yaş şartına göre dev sürpriz açıklandı

Akbank, üniversite öğrencilerini unutmamış ve onlar için de kampanya düzenlemiştir. Günümüzde çok sayıda kampanya gerçekleştiriliyor ve bu kampanyaların arasında Akbank'tan çıkan, dijital platform üyeliklerinin yüzde elli oranında üniversiteli Akbank kampanyası da yer alıyor. İlgili kampanyadan yararlanmayı düşünenler detayları haber bültenimizden öğrenebilir.
AKBANK'TAN 18-26 YAŞA BÜYÜK KAMPANYA! BU HABERE HEMEN BAKIN! FIRSATI KAÇIRMAYINAkbank Mobil'in Kampanyalar bölümünden Üniversiteli Akbanklı'ya katılma seçeneği veya internet üzerinden doldurulan başvuru formu aracılığıyla, 18-26 yaş aralığındaki öğrenci müşterilerimiz kampanyadan yararlanabilmektedir. Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, Blutv ve Gain gibi dijital mecralarda Akbank kartlarıyla yapılan abonelik ödemelerinden elde edilecek %50'lik indirimler her ay 100 TL'ye kadar olarak uygulanmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci, Akbank Banka kartları veya bu kartların ilave kartlarının kullanılması gerekmektedir.
Akbank T.A.Ş., bu platformlarda bulunan abone ve ücret politikalarına ilişkin olarak, bu kampanya süresince olası herhangi bir değişiklikten doğabilecek sorumluluğu üstlenmeyecektir. Bununla birlikte, Akbank T.A.Ş. kampanyayı herhangi bir zamanda durdurma veya kampanya koşullarında değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ödemeler elde edilen indirim ücretine alakalı olarak, kampanya şartlarının yerine getirilmesinin ardından harcamayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde Akbank Bankası veya kredi Kartına yüklenecektir. İptal veya iade durumunda, alınan indirim bedeli geri alınacaktır. İndirim ücretinin kullanılmış olması durumunda, ekstre ile alakalı tutar kadar borç yansıtılacaktır. Kampanyanın konusu olan dijital mecraların abonelik şart ve koşulları ile ücretleme politikaları, marka ve kurumların yetkisi altındadır.