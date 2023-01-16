Aktüel
16 Ocak 2023 - 14:45

Akbank'ın kampanyası gözleri kamaştırdı! Bir başvuruya 1000 TL'yi kapın: Ek bir şartı daha var...

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel bankaları arasında yer alan Akbank, Axess kredi kartı müşterilerine özel 1000 TL’ye varan Chip-Para kampanyasını başlattı. İşte detaylar…

Aktüel
16 Ocak 2023 - 14:45
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Akbank'ın kampanyası gözleri kamaştırdı! Bir başvuruya 1000 TL'yi kapın: Ek bir şartı daha var...
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Akbank'ın yeni kampanyası önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yaptığınız da 1000 TL ödemenizi alacaksınız. kredi kartı başvuru için bazı detaylar açıklandı.

akbank



AKBANK BAŞVURU YAPANA BİRKAÇ GÜNDE 1000 TL ÖDEME YAPACAK!

Akbank’ın yeni kampanyasında kredi kartı başvurusunda bulunanlara 1000 TL Çip-Para var. Karta yüklenen bu chip parayı alışveriş yapmak için kullanabilirsiniz.

Bankalar müşterilerine özel kampanyalar hazırlamaya hız kesmeden devam ediyor ancak bu kez yoğun ilgi gören kampanya haberi Akbank’tan geldi. Akbank resmen para dağıtıyor!

 Akbank'ın paylaştığı bilgilere göre 01.01.2023 ve 31.01.2023 tarihleri arasında başvuru yapan müşterilere 1000 TL başvuru parası ödenecek.

1000 TL talep parası için müşterilerin 31.01.2023 tarihine kadar Axess kart başvurusu yapması gerekmektedir. Adaylar onaylandıktan sonra karta 1000 TL Chip-Para yüklenecektir.

1000 TL chip para Kampanyanın sona ermesine 18 gün kaldı bunun için kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşların elini çabuk tutması gerekiyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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