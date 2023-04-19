Akbank kart sahipleri dikkat1 17 Mayıs'a kadar süreniz var: 700 TL para verilecek

Akbank, kredi kartlarıyla yapılacak olan 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde Macrocenter harcamalarına her ay 200 TL, 3 ayda toplamda 700 TL kazanma imkanı verildi. "1015MACRO700" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasından ilk efa bu bankanın müşterisi olanlar yararlanabilecek. İşte, Akbank Macrocenter kampanya şartları ve başvuru detayları...
AKBANK MACROCENTER KAMPANYA ŞARTLARI17 Nisan 2023 - 17 Mayıs 2023 tarihleri "1015MACRO700" koduyla beraber Akbanklı olarak müşteriler yararlanabilir.
Akbank müşterisi olanlara 100 TL indirim kodu kısa mesaj ile iletilir. Mayıs, Haziran, temmuz aylarında Akbank kredi kartlarından yapılacak olan 2000 TL ve üzeri limitler için her ay 200 TL, 3 ayda toplamda ise 600 TL iadesi yapılır.
100 TL indirim kodu yalnızca Macrocenter harcamalarda geçerli olur. Axess ve Wings kredi kartlarından Macrocenter harcaması yapan müşteriler faydalanabilir. Müşteri bazlı olan kampanyadan yanızca bir defa kullanılabilir. Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini mobilden veya Şubeden tamamlanması zorunludur. Mobil üzerinden Akbank olmayla beraber kuryeli sürece sahil olan ve müşteri olma sözleşmesini kurye aracılığıyla Haziran içerisinde tamamlanmasıyla Macrocenter harcamaları Temmuz ayı içerisinde 200 TL olarak toplamda 500 TL indirim kazanılır.