Akbank kart sahipleri yaşadı! Bunu yapan tam 1000 TL geri ödemesiz para alacak

Akbank, Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olarak, müşterilerine sunduğu kampanyalarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak banka, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu yeni kampanyasıyla müşterilerine 1000 TL değerinde Axess Chip para hediyesi sunuyor. Kampanya kapsamında, Axess başvurusu yaparak yapılacak her 1000 TL ve üzeri harcama için müşterilerine 200 TL, toplamda ise 1000 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunulacak. Kampanyanın geçerlilik süresi ise 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Akbank'ın sunduğu bu kampanya, müşterilerin yapacakları alışverişlerde ekstra kazanç elde etmelerine olanak sağlıyor. Hem Axess başvurusu yaparak hem de kampanya kapsamında yapılacak harcamalarla, müşteriler chip-para biriktirerek sonrasında harcama yapabilecekleri alanlarda kullanabilecekleri ek bir bütçe oluşturabilecekler. Akbank'ın müşterilerine sunduğu bu fırsat, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösteriyor. Kampanya hakkında daha detaylı bilgilere Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
KAMPANYA AYRINTILARI
Akbank, yeni kampanyası ile müşterilerine 1000 TL Axess Chip para hediyesi sunuyor. Kampanya kapsamında, 01.04.2023 – 30.04.2023 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi
kartı başvurusu yapan ve kartları onaylanan Akbank müşterileri kampanyaya katılabilecekler. Kampanyaya katılan müşteriler, 31.05.2023 tarihine kadar yapacakları her 1000 TL ve üzeri harcamaya 200 TL, toplamda 1000 TL'ye varan chip-para kazanabilecekler. Kampanya katılımı için müşterilerin Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya katılmaları gerekiyor. Juzdan üzerinden kampanyaya katılmak için harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklanması gerekiyor. SMS ile kampanyaya katılmak için ise, bankanın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından "ODUL" yazıp 4566'ya SMS gönderilerek kayıt olunması gerekiyor. Kampanyaya katılım için gönderilen SMS'lerin operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirildiği belirtiliyor. Müşteriler, Axess.com.tr, Akbank.com.tr, Akbank Mobil, tüm ATM ve şubelerden, müşteri iletişim merkezinden kredi kartı başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği seçilerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olunabileceği belirtiliyor. Kampanya süresince müşteriler, toplamda 1000 TL'ye varan chip-paranın yanı sıra üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanabilecekler. Kampanyadan kazanılan chip-para, işlem gerçekleştirildiğinde otomatik olarak kartlara yüklenecektir.