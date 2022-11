Akbank kartı olanlar! Son saatlere girildi: Başvuranın kartına 60 TL yüklenecek, acele edin!

60 TL chip para hediye ediyor







Türkiye’nin en çok müşterisi bulunan bankalardan biri olan Akbank kampanya duyurularına devam ediyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin çok kısıtlı bir süresi kaldı. Akbank kartı ile market, manav, şarküteri, kasap gibi işyerlerinden yapılan alışverişlerde her 250 TL’lik alışveriş için 20 TL, toplamda 50 TL chip para kazanma imkanı sunuldu. Kampanya detayları haberimizde.Akbank tarafından yapılan duyuruya göre, 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank kart ile tek seferde en az 250 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. market sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden yapılacak her 250 TL ve üzeri alışverişe 20 TL, toplamda 60 TL chip para hediye edilecek.Market alışverişlerini ucuza getirmek isteyenlerin kampanyadan yararlanmaları için yapmaları gereken küçük bir işlem bulunuyor. İlk harcamada kart sahibinin üzerine kayıtlı cep telefonu üzerinden “MARKET” yazıp 4566’ya kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor. Buna ek olarak Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden de ilgili kampanyayı bularak “ Kampanyaya Katıl “ seçeneğinin tıklanması yeterli oluyor. Akbank Mobil üzerinden katılım sağlandıktan sonra yapacağınız her 250 TL tutarındaki alışveriş için 20 TL puan elde edeceksiniz. Bu kampanya ile toplam 3 kez 20 TL, toplamda 60 TL kazanacaksınız. Aynı gün içerisinde yapılan alışverişlerden yalnızca ilki kampanyaya dahil ediliyor olup, iptal ve iade işlemlerinde verilen puan tutarı geri alınmaktadır. Kampanyaya Axess Wings, Free, ticari kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar dahil edilmezken kampanya 30 Kasım günü gün sonunda sona erecek. Bu nedenle henüz evinizin alışverişini yapmadıysanız kampanyaya katılarak alışverişinizi gerçekleştirebilir ve son günde en az 20 TL chip para kazanabilirsiniz. Kazanılan TL tutarı diğer tüm harcamalarınızda kullanmanız için aktif ediliyor.