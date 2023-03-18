Akbank kesenin ağzını açtı! Bu işlemi yapan müşterilerine tak diye faizsiz 20.000 TL kredi verecek! Hakkınız var mı hemen öğrenin

Akbank son yıllarda teknolojiye ve gençlik kampanyalarına yatırım yaptı. Bankalar arasındaki reklam yarışı devam ederken, 2023 yılı "Yeni Müşteri" ve "Hoş geldin" kampanyaları vatandaşlara özel bir fırsat sunuyor. Özel 'Davet Et Kazan' kampanyasıyla da müşterilerini büyüleyen Akbank, 20.000 TL'lik faizsiz kredi kampanyasıyla yılın en dikkat çekici kampanyalarından birini planlıyor.
AKBANK'TAN 20.000 TL FAİZSİZ KREDİ
Akbank ilk kez müşterilerine 20.000 TL faizsiz kredi sunuyor. Kampanyadan faydalanmak için Akbank'ın resmi sitesine üye olmanız gerekmektedir. "Müşteri olmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek üyelik işlemini tamamladıktan sonra size 20.000 TL faizsiz kredi sağlanacaktır. Akbank, iki farklı pakette faizsiz kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL'ye kadar sabit kredi ve 10.000 TL'ye kadar taksit imkanı. İlk kez müşteri olan vatandaşlar 10.000 TL faizsiz kredi ve faizsiz taksitlerle 10.000 TL nakit avans çekebiliyor. Akbank Faizsiz Kredi Kampanyası detayları aşağıdaki gibidir: • Kampanya 9 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir. • Yeni Akbank müşterileri 10 gün içinde mobil uygulama üzerinden kampanyaya kaydolabilecekler. • Başvurunuz kabul edilirse hesabınıza 10000 Türk Lirası faizsiz kredi yüklenecektir. • Kampanya kapsamında minimum 1000 Türk Lirası, maksimum 10000 Türk Lirası kredi başvurusu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret ediniz.