Akbank kredi kartı kullananlar dikkat! Hemen başvuru yapanlara 1000 TL bakiye yüklenecek!

KAMPANYA DETAYLARI





Akbank, özel bankalar arasında düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son kampanyası ile ilgili olarak yapılan açıklamada, başvuru yapacak olan müşterilere 1.000 TL hediye verileceği belirtildi. Kampanyaya dahil olmak için son başvuru tarihinin 30 Nisan olduğu açıklanarak, başvuru yapacak müşterilerin kampanya koşullarını dikkatlice okuması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Axess'e başvurup yapılan her 1.000 TL ve üzeri harcamaya 200 TL, toplamda ise 1.000 TL'ye kadar chip para verileceği bilgisine yer verildi. Kampanyanın, Akbank bireysel kredi kartı olmayan, ancak 01.04.2023 - 30.04.2023 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve kartı onaylanan Akbank müşterileri tarafından kullanılabileceği ifade edildi.Başvurusu onaylanan müşterilerin 15.05.2023 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya katılabileceği açıklanarak, 31.05.2023 tarihine kadar yapacakları her 1.000 TL ve üzeri harcamaya 200 TL, toplamda 1.000 TL'ye kadar chip para kazanabilecekleri aktarıldı. Açıklamada, kampanyaya katılmak için Juzdan üzerinden harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklanması gerektiği bilgisine yer verildi. SMS ile kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin ise ilk harcamadan önce bankanın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından "ODUL" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olmaları gerektiği belirtildi. Akbank'ın düzenlediği bu kampanya ile müşterilerine ekonomik bir fırsat sunarken, bankanın müşteri portföyünü de arttırmayı hedeflediği tahmin ediliyor.Akbank, yaptığı kampanyalarla öne çıkmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, 30 Nisan tarihine kadar Axess'e başvuranlar, yapılan her 1.000 TL ve üzeri harcamada toplamda bin TL'ye varan chip para kazanma fırsatına sahip olacaklar. Kampanya, Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar arasında Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve kartı onaylanan Akbank müşterilerine özel. Başvurusu onaylanan müşteriler, 15 Mayıs tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya katılabilecekler. Kampanyaya katılan müşteriler, 31 Mayıs tarihine kadar yapacakları her 1.000 TL ve üzeri harcamada 200 TL'ye varan chip para kazanabilecekler. Katılım için SMS yoluyla başvuruda bulunan müşterilerin, belirtilen kısa mesajın banka sistemi tarafından onaylanmasından sonra kampanyaya katılacakları ifade edildi. SMS'lerin operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirileceği de duyuruda yer alan diğer bir bilgi oldu. Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubelerden de kredi kartı başvurusunda bulunmak mümkün. Başvuru formunda yer alan "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği ile anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olmak da mümkün. Kampanya kazanımı aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılacak olan ilk 1.000 TL'lik harcama için geçerli olacak. Free, ticari kartlar, ek kart, öğrenci kartları ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışında tutulacak. Kampanya bireysel bazda gerçekleştirilecek. Akbanklılar kampanya boyunca toplam 1.000 TL'ye varan chip-paraya ek olarak, üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanabilecekler. Kazanılan chip-para, işlem yapıldığı anda otomatik olarak müşteri kartına yüklenecek.