Akbank kredi kartı olanlar yaşadı! Yarına kadar hemen bunu yapanlara 1000 TL hediye kampanyası!

Akbank, müşterilerini memnun etmek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, ilk kez Axess kart başvurusu yaparak, 1.000 TL ve üzeri her harcamada 200 TL, toplamda 1.000 TL'ye kadar chip-para kazanma fırsatı sunuluyor.
AKBANK HESABI OLAN HERKESI İLGİLENDİRİYOR: AKBANK'TAN YÜZLERİ GÜLDÜRECEK DUYURU YAPILDI. 1000 TL HEDİYE ALABİLİRSİNİZ. KAÇIRILMAYACAK FIRSATIN SON TARİHİ VE DETAYLARI AÇIKLANDI. ACELE EDİN, 1000 TL HEDİYENİZİ KAÇIRMAYINAkbank, yeni kampanyasının şartlarını açıkladı. Kampanya, 01.02.2023 tarihinden önce Akbank'tan bir bireysel kredi kartı almamış ve 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusunda bulunan ve kart onayı alan Akbank müşterileri için geçerlidir. Kampanya başvurusu Akbank Mobil ve İnternet, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubelerden veya Müşteri İletişim Merkezinden yapılabilir. Kampanya kapsamında kazanılacak chip-para tutarı, yapılacak harcamalara göre değişebilir. Başvuru formunda "anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği seçilerek, müşteriler anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olabilirler. Bu sayede kartın adreslerine ulaşması beklemeden internet harcamaları ve mobil ödemelerde kullanabilirler. Kampanya kapsamında, 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında başvurusu onaylanan Akbank müşterileri, 15.03.2023 tarihine kadar yapacakları her 1.000 TL ve üzeri harcamada 200 TL, toplamda 1.000 TL'ye kadar chip-para kazanma fırsatı yakalayacaklar.
Kampanya, aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan ilk 1.000 TL'lik harcamada geçerli olacaktır. Free, Troy, Ticari kartlar, Ek kart, Öğrenci kartları ve Sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya bireysel müşterilere yöneliktir ve kampanya süresince Akbank müşterileri, toplamda 1.000 TL'ye kadar chip-para kazanmanın yanı sıra, üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanabilirler. Kazanılan chip-para, işlem yapıldıktan sonra otomatik olarak kartlara yüklenecektir. Ancak, iptal edilen işlemlerde chip-para kazanımları da iptal edilecektir.